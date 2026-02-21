22 Fevral 2026
“Zirə”nin futbolçusu: “Elektriksiz yaşayırdım, həyatımdan qorxurdum” - MÜSAHİBƏ

Futbol
Müsahibə
21 Fevral 2026 12:00
151
“Həqiqətən burada olduğum müddətdə əlimdən gələni edəcəyəm. Sonra necə olacağını birlikdə görəcəyik”.

Bunu “Zirə”nin yeni transferi Eren Aydın sport24.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

- Misli Premyer Liqasının 21-ci turunda “Turan Tovuz”a uduzdunuz. Bu nəticəyə səbəb nə oldu?

- ⁠Qələbə qazanmaq istəyirdik. Təəssüflər olsun ki, 0:2 hesabı ilə məğlub olduq. Düşünürəm ki, erkən qollar buraxdıq. İkinci hissədə yaxşı oyun sərgilədik. Qol epizodlarımız da oldu. Amma yararlana bilmədik. Növbəti qarşılaşmalarda əlimizdən gələni edərək qələbə qazanmaq istəyirik.

- “Zirə”yə keçidinizlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Transfer necə baş tutdu?

- ⁠Bu komandaya transferim bir gündə gerçəkləşdi. Buraya gəldiyim üçün çox xoşbəxtəm. Dörd aylıq müqaviləm var. Bu müddət ərzində əlimdən gələni edəcəyəm və yaxşı performans göstərməyə çalışacağam.

- “Veres” klubundan Ukraynadakı müharibəyə görə ayrıldınız?

- ⁠Orda həyatı təhlükəm yüksək idi. Elektrik kəsintisi ilə həyatıma davam edirdim. Ayrılmaq üçün klubdan icazə istədim. Onlar da bütün transferlərimə mane oldular. Portuqaliya və Türkiyə Super Liqasından təkliflərim var idi. Mən də həyatı təhlükəm olduğunu anladım. Bu səbəbdən oradan ayrıldım. Sonra hər yerdə tranafer dönəmi bağlı idi. “Zirə” mənə sahib çıxdı. Mənə inandılar. Burada əlimdən gələni edəcəyəm.

- Dörd aylıq sözləşməniz var. Özünü göstərərək müqavilənin müddətini artırmaq istəyərsinizmi?

- ⁠Həqiqətən burada olduğum müddətdə əlimdən gələni edəcəyəm. Sonra necə olacağını birlikdə görəcəyik. Hər şey ola bilər. Burada qala bilərəm. Bəlkə daha yaxşı yerlərə gedəcəyəm. Bunu mövsümün sonunda görəcəyik.

- Son vaxtlar Azərbaycanda türkiyəli futbolçuları az görürük. Ölkəmizdə oynayan türkiyəli futbolçular haqqında məlumatınız var?

- ⁠Türk futbolçuları bilmirəm. Azərbaycanlı 2-3 dostumun daha əvvəl bu çempionatda oynadığını bilirəm. Məsələ, Vüsal İsgəndərliyini tanıyıram.

- Məsələn, Oktay Dərəlioğlu, Ahmet Dursun daha əvvəl ölkəmizdə çıxış ediblər.
- ⁠Onu bilirəm. Keçmişdə oynayıblar. Mənim o vaxtlar üçün yaşım azdır (gülür).

İdman.Biz
Məqalədə:

