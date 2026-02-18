UEFA Vinisius epizodu ilə bağlı araşdırmaya başladı

UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off mərhələsində keçirilən “Benfika” - “Real” matçı ilə bağlı UEFA açıqlama yayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qurumun açıqlamasında Etika və İntizam üzrə müfəttişin qarşılaşmada baş vermiş mümkün diskriminasiya xarakterli davranışlarla bağlı ittihamları araşdırmaq üçün təyin olunduğu bildirilir. Məsələ ilə bağlı əlavə məlumatın müəyyən edilmiş qaydada açıqlanacağı qeyd edilib.
Lissabonda keçirilən görüş “Real”ın minimal hesablı (1:0) qələbəsi ilə başa çatıb. Oyunda yeganə qolu Vinisius vurub. Braziliyalı hücumçu qol sonrası “Benfika” azarkeşlərinin qarşısına yaxınlaşaraq onların ünvanına təxribat xarakterli jestlər edib.
Bundan sonra Vinisius baş hakimə irqçi təhqirlərə məruz qaldığını bildirib. İspaniya mətbuatının məlumatına görə, futbolçunun ünvanına irqçi ifadələr işlədən şəxs “Benfika”nın argentinalı yarımmüdafiəçisi Canluka Prestiani ola bilər. Hadisə səbəbindən görüş təxminən 10 dəqiqəlik dayandırılıb.