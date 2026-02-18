“Mançester Siti” “Nyukasl”dan Livramentonu transfer etmək istəyir

“Mançester Siti” “Nyukasl Yunayted”in sağ cinah müdafiəçisi Valentino Livramentonun transferini təmin etməyə ümid edir.
Bu barədə İdman.Biz “talkSPORT”a istinadən məlumat verir.
Nəşrin məlumatına görə, “şəhərlilər” bir neçə aydır ki, 23 yaşlı müdafiəçini izləyir və ümid edir ki, əgər o, transfer edərsə, uzunmüddətli sağ cinah müdafiəçisi mövqeyini təmin edəcək. “Sağsağanlar”" da onun müqaviləsini uzatmağa çalışır.
Livramento bu mövsüm bütün turnirlərdə 19 oyunda meydana çıxıb və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 40 milyon avrodur.