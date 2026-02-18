“Barselona” klubun yetirmələsi ilə müqaviləni uzatmaq niyyətindədir

“Barselona” yarımmüdafiəçi Mark Kasadonun müqaviləsini uzatmaq niyyətindədir.
İdman.Biz Sport.es-ə istinadən xəbər verir.
Nəşrin məlumatına görə, Kataloniya klubu keçmiş gənclik məhsulu ilə müqaviləni cari mövsümün sonuna qədər yeniləyəcək. Danışıqların bir neçə həftə ərzində başlaması gözlənilir. Lakin, tərəflər razılığa gələ bilməsələr, oyunçu klubdakı gələcəyini yenidən nəzərdən keçirə bilər. Əvvəllər “Atletiko Madrid”in yarımmüdafiəçi ilə maraqlandığı barədə xəbərlər yayılmışdı.
Bu mövsüm Kasado bütün yarışlarda 25 oyunda meydana çıxıb və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 25 milyon avrodur.