“Liverpul” “Real Madrid”in marağına baxmayaraq, Soboslaini saxlamağa hazırlaşır

“Liverpul” yarımmüdafiəçi Dominik Şoboslainin “Real Madrid”ə keçidini əngəlləməyi planlaşdırır.
Bu barədə İdman.Biz TEAMtalk-a istinadən xəbər verir.
Son günlərdə media oyunçunun mümkün transferini fəal şəkildə müzakirə edir və onu İspaniya klubu ilə əlaqələndirir. Macarıstan millisinin baş məşqçisi Marko Rossi də Şoboslainin uşaqlıqdan “Real Madrid”də oynamaq arzusunda olduğunu bildirib. Lakin Mersisayd klubu oyunçunu satmaq niyyətində deyil.
Mənbənin məlumatına görə, “Liverpul” Şoboslainin müqaviləsini uzatmağı planlaşdırır və danışıqlar artıq başlayıb. 25 yaşlı futbolçunun hazırkı müqaviləsi onu 2028-ci ilin ortalarına qədər klubla bağlayır. Transfermarkt onun dəyərini 85 milyon avro olaraq qiymətləndirir.