“Sevilya”nın baş məşqçisi hakimlə münaqişəyə görə yeddi oyunluq diskvalifikasiya olunub

“Sevilya”nın baş məşqçisi Matias Almeyda İspaniya La Liqasının 24-cü turunda “Alaves”lə keçirilən oyundan sonra yeddi oyunluq diskvalifikasiya edilib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Oyun zamanı “Sevilya”nın məşqçisi qırmızı vərəqə alıb və bundan sonra hakim Xos Apestequía ilə mübahisə edib. Apestequía klub işçiləri və polis tərəfindən uzaqlaşdırılıb.
Sport.es-in məlumatına görə, uzunmüddətli diskvalifikasiya bir neçə qayda pozuntusundan, o cümlədən hakimlə mübahisə etməkdən, hakimlərə qarşı hörmətsiz davranışdan, nizamsız davranışdan və meydandan qovulduqdan sonra soyunma otağına qayıtmaqdan irəli gəlir.
“Sevilya” hazırda İspaniya çempionatının cədvəlində 26 xalla 13-cü yerdədir. Komanda düşmə zonasından iki xal irəlidədir. Almeyda komandanın qalan La Liqa oyunlarının yarısını buraxacaq.