“Anakonda” səhnəyə çıxdı - VİDEO

İtaliyanın “İnter” klubu UEFA Çempionlar Liqasında “Bodo-Qlimt”lə keçirəcəyi oyun öncəsi paylaşdığı matç önü videosu ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, kino atmosferində hazırlanmış təqdimat çarxı qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb və böyük maraq doğurub.
İtaliya nəhənginin paylaşdığı videoda “İnter”i təmsil edən nəhəng anakonda ön plana çıxarılıb. Qaranlıq və gərgin səhnələrlə qurulan klipdə ilan obrazı komandanın gücünü və meydandakı yırtıcı xarakterini simvolizə edib.
Yüksək istehsal keyfiyyəti, kinematik keçidlər və təsirli musiqi istifadəsi futbolsevərlər tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. Xüsusilə anakonda detalı minlərlə dəfə paylaşılıb və “İnter” azarkeşləri videoya təriflər yağdırıblar.