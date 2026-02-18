20 Fevral 2026
“Xankəndi” futbol klubunda yeni təyinat

Azərbaycanın İkinci Liqa təmsilçisi “Xankəndi” futbol klubu məşqçilər heyətini yeni təyinatla gücləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, klubun qapıçılar üzrə məşqçi postuna UEFA B kateqoriyalı lisenziyaya malik Elçin Sadıqov gətirilib.

36 yaşlı mütəxəssis 2020–2025-ci illərdə “Səbail” futbol klubunun müxtəlif yaş qruplarında çalışıb.

Qeyd edək ki, o, 2025-ci ildə isə “Şəfa” klubunda qapıçı-məşqçi vəzifəsində fəaliyyət göstərib.

