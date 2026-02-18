“Səbail” məşqçi ilə kapitan arasında yaranan münaqişədən sonra iclas keçirəcək - İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + YENİLƏNİB - FOTO/VİDEO

“Səbail” futbol klubu baş məşqçi Adil Şükürovla komanda kapitanı Yusif Nəbiyev arasında baş verən insidentlə bağlı iclas keçirəcək.
Klub direktoru Firuz Abdulla İdman.Biz-ə verdiyi açıqlamada oyundan əvvəl iki tərəf arasında heç bir problem olmadığını bildirib: “Bu oyundan əvvəl baş məşqçi Adil Şükürovla kapitan Yusif Nəbiyev arasında heç bir problem yaşanmayıb. Əminəm ki, bu, sadəcə olaraq, belə bir anda meydanı tərk etmək istəməyən kapitanın emosiyaları idi. Amma bu, Yusifə haqq qazandırmır. Cümə günü keçiriləcək klub iclasında onun davranışını nəzərdən keçirəcəyik”.
Xatırladaq ki, hadisə Birinci Liqada MOİK və “Səbail” arasında keçirilən oyunun 59-cu dəqiqəsində baş verib. Meydan sahibləri 1:0 hesabı ilə öndə ikən Nəbiyev məşqçinin onu əvəz etmək qərarına baxmayaraq meydanı tərk etməkdən imtina edib və oyuna davam edib.
17:22
