“Leverkuzen” Qoretska üçün hərəkətə keçdi

Almaniyanın “Bayer” (Leverkuzen) klubu “Bavariya”nın yarımmüdafiəçisi Leon Qoretskaya maraq göstərib.
İdman.Biz BILD nəşrinə istinadla xəbər verir ki, klub yayda azad agent statusu qazanacaq futbolçu ilə mümkün transfer barədə ilkin təmas qurub. Qoretskanın müqaviləsi iyun ayında başa çatır və o, klubdan sərbəst şəkildə ayrıla bilər.
Almaniyalı futbolçu ilə “Milan” və “Atletiko” da maraqlanır. “Bayer” də bu mübarizəyə qoşulub.
Bununla belə, 31 yaşlı yarımmüdafiəçi “Die Werkself”ə xaricə transferə üstünlük verdiyini bildirib. Onun əsas istəyi İngiltərə Premyer Liqasına keçiddir.
Qeyd olunur ki, “Atletiko” qış transfer pəncərəsində Qoretskanı heyətinə qatmağa yaxın olsa da, futbolçu son anda “Allianz Arena”da qalmaq qərarına gəldiyi üçün keçid baş tutmayıb.