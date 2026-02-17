Entoni Elanqa: “Qarabağ” qeyri-adi komandadır”

“Nyukasl Yunayted”in oyunçusu Entoni Elanqa “Qarabağ”ın UEFA Çempionlar Liqasındakı nəticələrindən təsirləndiyini etiraf edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, Ağdam klubunun “Çelsi” və “Kopenhagen”lə oyunlarına xüsusi diqqət yetirdiyini söyləyib.
“Qarabağ” qeyri-adi komandadır. Oyunun çətin olacağını başa düşürük. Çempionlar Liqasında zəif rəqib yoxdur. Amma biz diqqətliyik və yaxşı hazırıq”, - deyə Elanqa qeyd edib.
Jurnalistin artıq Azərbaycan millisinə qarşı oynadığı və bu təcrübənin ona üstünlük verə biləcəyi ilə bağlı sualına cavab olaraq oyunçu hər matçın unikal olduğunu vurğulayıb.
“Həm, hə, həm, yox. Hər oyun fərqlidir. Mən Azərbaycana qarşı iki dəfə - həm burada, həm də İsveçdə oynamışam. Əlbəttə ki, mən Bakını digər oyunçulardan bir az daha yaxşı tanıyıram. Amma meydanda hər şey fərqlidir. Ən əsası topla nə etməyinizdir. İndi məqsədimiz Çempionlar Liqasında mümkün qədər irəli getməkdir”, - Elanqa bildirib.