“Nyukasl” Bakıdakı matçı 1/8 finala çıxmaq üçün əla şans kimi dəyərləndirir - VİDEO

“Nyukasl Yunayted”in baş məşqçisi Eddi Hau bildirib ki, Bakıdakı matç komandanın Çempionlar Liqasının 1/8 finalına çıxması üçün əla şansdır.
İdman.Biz-in məlumatına görə, o, bildirib ki, komanda oyuna lazımsız stress olmadan yanaşmağa çalışır.
“Bu matç bizim üçün çox şey ifadə edir. Biz bu çətinliyə təzyiq və ya məsuliyyət hissi ilə deyil, həvəslə yanaşmaq istəyirik. Məqsədimiz bu anları uzun müddət danışılacaq tarixi anlara çevirməkdir”, - məşqçi deyib.
Hau həmçinin komanda ilə birlikdə səyahət edən azarkeşlərin dəstəyinin vacibliyini qeyd edərək əlavə edib ki, əsas vəzifə oyunu düzgün istiqamətə yönəltmək və yüksək keyfiyyətli futbol oynamaqdır.
Məşqçi həmçinin komandanın matç üçün bir neçə keyfiyyətli oyunçusuz qalacağını vurğulayıb.
Qeyd edək ki, görüş fevralın 18-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.
