Çempionlar Liqasının mümkün 1/8 final cütlükləri məlum olub

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, Avropanın ən nüfuzlu futbol yarışında mümkün 1/8 final cütlükləri müəyyənləşib.
Çempionlar Liqası. 1/8 final cütlükləri:
PSJ – “Barselona”/“Çelsi”;
“Qalatasaray” – “Liverpul”/“Tottenhem”;
“Real Madrid” – “Sportinq”/“Mançester Siti”;
“Atalanta” – “Arsenal”/“Bavariya”;
“Nyukasl Yunayted” – “Çelsi”/“Barselona”;
“Atletiko Madrid” – “Tottenhem”/“Liverpul”;
“Bodo-Qlimt” – “Mançester Siti”/ Sportinq”;
“Bayer” – “Bavariya”/“Arsenal”.
Çempionlar Liqasının 1/8 final oyunlarının püşkatması 27 fevralda keçiriləcək. Mərasim Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlayacaq.
Xatırladaq ki, cari Çempionlar Liqası mövsümünün 1/8 final oyunları 2026-cı il martın 10-11-də və 17-18-də keçiriləcək.