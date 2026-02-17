“Nyukasl”ın baş məşqçisi: “Qarşıdakı oyun bizim üçün çətin sınaq olacaq”

“Nyukasl Yunayted”in baş məşqçisi Eddi Hau “Qarabağ”la oyuna hazırlıqdan danışıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Hau “Qarabağ”ın bir çox oyununu izlədiyini və komandanın İngiltərənin “Çelsi” və “Liverpul” klublarına qarşı hazırlığına xüsusi diqqət yetirdiyini bildirib.
“Liverpul”la oyun qazanılan xallar baxımından təsirsiz keçdi. “Qarabağ” matça parlaq başladı, çoxlu qol şansları yaratdı və topla çox təhlükəli davrandı. Yalnız hesaba baxanda oyun haqqında bir təəssürat yaranır, amma oyunun özünə baxanda tamamilə fərqli olur”, - Hau deyib.
O, həmçinin əlavə edib ki, “Çelsi” ilə oyun çətin keçib və “Qarabağ”ın səviyyəsini yaxşı göstərib: “Qarşıdakı oyun bizim üçün çətin bir sınaq olacaq”.