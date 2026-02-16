16 Fevral 2026
AZ

Arteta zədəlilər barədə danışdı

Futbol
Xəbərlər
16 Fevral 2026 08:07
153
Arteta zədəlilər barədə danışdı

“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta İngiltərə Kubokunun dördüncü raundunda “Uiqan Atletik”lə matçda futbolçularının mövqeyi və zədəlilərin vəziyyəti barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ispaniyalı mütəxəssis cinah oyunçusu Bukayo Sakanın niyə mərkəzdə çıxış etdiyini izah edib, həmçinin zədələnən müdafiəçilər Rikkardo Kalafiori və Ben Uayt haqqında fikirlərini bölüşüb.

“Niyə Saka mərkəzdə oynadı? Bu variantlardan biridir və bunun necə işləyəcəyini görmək istədim. Ola bilər ki, gələcəkdə bundan istifadə edək. Mövsümdə hələ çox oyun, müxtəlif turnirlər və ssenarilər var, bu da əlimizdə olan seçimlərdən biridir.

Kalafiorinin durumu? O və Ben sual altındadır. Növbəti 48 saatda hadisələrin necə inkişaf edəcəyini gözləməliyik”, - deyə Arteta bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Epştein sənədlərində futbol bağlantısı - FOTO
07:10
Futbol

Epştein sənədlərində futbol bağlantısı - FOTO

Keçmiş modelə edilən bahalı təkliflər gündəmə gəldi
“Barselona”nın oyununa təyinat açıqlandı
06:22
Futbol

“Barselona”nın oyununa təyinat açıqlandı

Montilividəki görüşü idarə edəcək hakim müəyyənləşdi
Mərkəz üçün yeni hədəf - “Mançester Yunayted” danimarkalını izləyir
04:45
Futbol

Mərkəz üçün yeni hədəf - “Mançester Yunayted” danimarkalını izləyir

Transfer yayda baş tuta bilər
Mübarizə başlayır - “Yuventus” futbolçusunu buraxmaq istəmir
03:52
Futbol

Mübarizə başlayır - “Yuventus” futbolçusunu buraxmaq istəmir

Mançester klubu transferə hazırlaşır
Zədə şoku - Noyer “Ayntraxt”la oyunu buraxa bilər
03:01
Futbol

Zədə şoku - Noyer “Ayntraxt”la oyunu buraxa bilər

Kapitanın iştirakı şübhə altındadır
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu