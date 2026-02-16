16 Fevral 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “Sabah”a qarşı

16 Fevral 2026 09:30
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “Sabah”a qarşı

Bu gün Misli Premyer Liqasında 20-ci turun ikinci oyununda “Qəbələ” “Sabah”ı qəbul edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 17:00-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Rauf Cabarov idarə edəcək.

Turnir cədvəlində “Qəbələ” 14 xalla onuncudur, “Sabah” isə 46 xalla birinci yerdədir.

Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 20-ci tur
16 fevral
17:00. “Qəbələ” - “Sabah”
Hakimlər: Rauf Cabarov, Eyyub İbrahimov, Şirmamed Mamedov, Rəşad Əhmədov.
VAR: Kamranbəy Rəhimov.
AVAR: Elvin Bayramov.
Hakim-inspektor: Babək Quliyev.
AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.
Qəbələ şəhər stadionu

Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında “Qarabağ” “İmişli”ni, “Zirə” “Karvan-Yevlax”ı, “Araz-Naxçıvan” “Sumqayıt”ı 1:0, “Neftçi” isə “Kəpəz”i 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

