16 Fevral 2026
AZ

“Zirə” Rəşad Sadıqovla 100-cü qələbəni qeyd edib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
16 Fevral 2026 11:03
92
“Zirə” Rəşad Sadıqovla 100-cü qələbəni qeyd edib

“Zirə” klubu baş məşqçi Rəşad Sadıqovun rəhbərliyi dövründə 100-cü qələbəsini əldə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Zirə” Futbol Klubu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu tarixi nailiyyət Misli Premyer Liqasının 20-ci turunda keçirilən “Karvan-Yevlax”la qarşılaşmaya təsadüf edib. Görüşdə 1:0 hesabı ilə qalib gələn “qartallar” mütəxəssisin rəhbərliyi altında çıxdığı 220-ci sınaqda yubiley qələbəsinə sevinib.

Xatırladaq ki, bu qələbələrdən 82-si Premyer Liqa, 14-ü Azərbaycan Kuboku, dördü isə avrokubok matçlarında qeydə alınıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi”dən beş mövsüm sonra tarixi göstərici
11:45
Futbol

“Neftçi”dən beş mövsüm sonra tarixi göstərici

Son beş mövsümün ən uğurlu səfər seriyası
AFFA-dan Quba stadionu ilə bağlı AÇIQLAMA - FOTO
11:31
Azərbaycan futbolu

AFFA-dan Quba stadionu ilə bağlı AÇIQLAMA - FOTO

Bildirilib ki, qərar PFL-in rəyindən sonra verilir
AFFA rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb - VİDEO
10:37
Futbol

AFFA rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb - VİDEO

Görüş fevralın 19-da İtaliyanın Turin şəhərində təşkil olunacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “Sabah”a qarşı
09:30
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “Sabah”a qarşı

Turnir cədvəlində “Qəbələ” 14 xalla onuncudur, “Sabah” isə 46 xalla birinci yerdədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Turan Tovuz” ilə üz-üzə
09:22
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Turan Tovuz” ilə üz-üzə

Matç Şamaxı şəhər stadionunda baş tutacaq
Saşa İliç: “Komanda uduzanda pozitiv qalmaq çətindir”
15 Fevral 22:15
Futbol

Saşa İliç: “Komanda uduzanda pozitiv qalmaq çətindir”

“Sumqayıt”ın baş məşqçisi məğlubiyyəti şərh etdi

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu