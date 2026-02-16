“Zirə” Rəşad Sadıqovla 100-cü qələbəni qeyd edib

“Zirə” klubu baş məşqçi Rəşad Sadıqovun rəhbərliyi dövründə 100-cü qələbəsini əldə edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Zirə” Futbol Klubu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu tarixi nailiyyət Misli Premyer Liqasının 20-ci turunda keçirilən “Karvan-Yevlax”la qarşılaşmaya təsadüf edib. Görüşdə 1:0 hesabı ilə qalib gələn “qartallar” mütəxəssisin rəhbərliyi altında çıxdığı 220-ci sınaqda yubiley qələbəsinə sevinib.
Xatırladaq ki, bu qələbələrdən 82-si Premyer Liqa, 14-ü Azərbaycan Kuboku, dördü isə avrokubok matçlarında qeydə alınıb.