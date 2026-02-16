16 Fevral 2026
AFFA-dan Quba stadionu ilə bağlı AÇIQLAMA - FOTO

16 Fevral 2026 11:31
109
“Xatırlayırsınızsa, mövsümün əvvəlində AFFA öz balansında olan Şamaxı şəhər stadionunu “İmişli” klubuna bir neçə oyunluq vermişdi ki, mövcud nöqsanları aradan qaldırsınlar. Daha sonra Quba Olimpiya Kompleksinə baxış keçirildikdən sonra Peşəkar Futbol Liqası (PFL) bizə bildirdi ki, həmin meydançada artıq Premyer Liqa oyunları keçirmək olar”.

Bu sözləri AFFA-nın mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Murad Axundov deyib.

Qurum rəsmisi “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun bir gün öncə “İmişli” ilə oyundan (1:0) sonra səsləndirdiyi fikirlərə belə cavab verib.

“Bilindiyi kimi, Premyer Liqaya yüksələn komanda oynayacağı stadionu sifariş verir. Daha sonra Peşəkar Futbol Liqası (PFL) tərəfindən həmin stadiona təftiş heyəti göndərilir. Rəy olaraq bizə bildirilir ki, həmin stadionda oynamaq olar, yoxsa olmaz. Quba Olimpiya Kompleksi “İmişli” tərəfindən sifariş olunmuşdu. PFL də bu stadiona baxış keçirərək orada futbol oynamağın mümkün olduğunu Lisenziya və Qeydiyyat Departamentinə bildirmişdi. Nəticədə həmin rəy əsasında kluba Premyer Liqada çıxış etmək üçün lisenziya verilmişdi. Təkcə “İmişli”nin oynadığı stadion yox, hətta “Karvan-Yevlax” və “Turan Tovuz”un stadionlarında yaranan problemlər zamanı da AFFA heç bir müdaxilə edə bilməz, etməyib də. Yalnız PFL həmin stadionlarda oynamağa icazə verdikdən sonra orada oyun keçirilə bilər” , - deyə o, futbolinfo.az-a açıqlamasında deyib.

İdman.Biz
