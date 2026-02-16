UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” - “Nyukasl” oyununun hakimləri açıqlanıb

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Bakıda “Qarabağ” və İngiltərənin “Nyukasl” komandaları arasında keçiriləcək ilk oyununun hakim təyinatları açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma Norveçdən olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.
Baş hakim Espen Eskosa Yan-Erik Enqan və İsak Elias Başevnik kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını isə Siqurd Krinqstad yerinə yetirəcək. VAR-da niderlandlı Rob Diperik, AVAR-da onun həmyerlisi Dennis Hiqler olacaq.
Qeyd edək ki, fevralın 18-də Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək “Qarabağ” - “Nyukasl” oyunu saat 21:45-də başlayacaq.