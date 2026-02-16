16 Fevral 2026
AZ

“Neftçi” son illərin ən uğurlu seriyasını nümayiş etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
İcmal
16 Fevral 2026 13:30
126
“Neftçi” son illərin ən uğurlu seriyasını nümayiş etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bakının “Neftçi” klubu Azərbaycan Premyer Liqasında son illərin ən uğurlu çıxışlarından birini göstərir.

İdman.Biz-in məlumatına görə, 20-ci turda Gəncənin “Kəpəz” klubunu 3:1 hesabı ilə məğlub edən “Neftçi” 15 dekabr 2025-ci ildən bəri ardıcıl altı oyundur məğlub olmayıb.

Bu müddət ərzində komanda “Sumqayıt” (2:2) və “Zirə” (0:0) ilə heç-heçə edib, həmçinin “Karvan-Yevlax” (2:1), “Araz-Naxçıvan” (4:0), “Qəbələ” (1:0) və “Kəpəz” (3:1) üzərində qələbə qazanıb. Hazırda “Neftçi” Premyer Liqada beşinci pillədədir. Bu nəticə komanda üçün son illərin ən əhəmiyyətli nailiyyətlərindən biridir və 2022-ci ilin baharından bəri ən uzun seriyanı təşkil edir.

O zaman “Neftçi” 10 matçlıq məğlubiyyətsiz seriya göstərmiş, doqquz qələbə və bir heç-heçə qazanmışdı. Sonrakı mövsümlərdə belə davamlı nəticələr qeydə alınmayıb, 2023/2024 və 2024/2025 mövsümlərində ən yaxşı seriyalar 4-5 matçla məhdudlaşmışdı.

Hazırkı seriya təxminən dörd il ərzində “Neftçi” üçün ən yaxşı göstərici olub və komandanın Yuri Vernidub rəhbərliyi altında böyük irəliləyişini təsdiqləyir. 60 yaşlı mütəxəssis keçən ilin dekabrında “Neftçi”nin baş məşqçisi təyin olunub və hələ Premyer Liqada məğlubiyyət acısını dadmayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Musa Qurbanlı 40-cı qolunu vurub
14:48
Futbol

Musa Qurbanlı 40-cı qolunu vurub

O, buna 97-ci oyununda nail olub
Vüsal İsgəndərli Albaniyada düşdüyü avtomobil qəzası barədə danışdı
14:37
Dünya futbolu

Vüsal İsgəndərli Albaniyada düşdüyü avtomobil qəzası barədə danışdı

O bildirib ki, bugünkü ağlım olsaydı, “Eqnatiya”da qalardım
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Turan Tovuz” oyunu start götürüb - CANLI
14:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Turan Tovuz” oyunu start götürüb - CANLI

Matç Şamaxı şəhər stadionunda baş tutacaq
Cenk Sümer: “Bu qərar “Neftçi”nin texniki heyətinin qərarıdır” - MÜSAHİBƏ
14:23
Futbol

Cenk Sümer: “Bu qərar “Neftçi”nin texniki heyətinin qərarıdır” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, heyət qərarı verərkən öz komandasının durumuna da baxır
“Barselona” Kundeyə böyük məbləğdə qiymət qoyub
14:09
Futbol

“Barselona” Kundeyə böyük məbləğdə qiymət qoyub

“Barcelona”nın müdafiəçisi Jül Kunde yay transfer pəncərəsində klubunu dəyişə bilər
UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” - “Nyukasl” oyununun hakimləri açıqlanıb - VİDEO
13:18
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” - “Nyukasl” oyununun hakimləri açıqlanıb - VİDEO

Qarşılaşma fevralın 18-də baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu