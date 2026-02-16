“Neftçi” son illərin ən uğurlu seriyasını nümayiş etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bakının “Neftçi” klubu Azərbaycan Premyer Liqasında son illərin ən uğurlu çıxışlarından birini göstərir.
İdman.Biz-in məlumatına görə, 20-ci turda Gəncənin “Kəpəz” klubunu 3:1 hesabı ilə məğlub edən “Neftçi” 15 dekabr 2025-ci ildən bəri ardıcıl altı oyundur məğlub olmayıb.
Bu müddət ərzində komanda “Sumqayıt” (2:2) və “Zirə” (0:0) ilə heç-heçə edib, həmçinin “Karvan-Yevlax” (2:1), “Araz-Naxçıvan” (4:0), “Qəbələ” (1:0) və “Kəpəz” (3:1) üzərində qələbə qazanıb. Hazırda “Neftçi” Premyer Liqada beşinci pillədədir. Bu nəticə komanda üçün son illərin ən əhəmiyyətli nailiyyətlərindən biridir və 2022-ci ilin baharından bəri ən uzun seriyanı təşkil edir.
O zaman “Neftçi” 10 matçlıq məğlubiyyətsiz seriya göstərmiş, doqquz qələbə və bir heç-heçə qazanmışdı. Sonrakı mövsümlərdə belə davamlı nəticələr qeydə alınmayıb, 2023/2024 və 2024/2025 mövsümlərində ən yaxşı seriyalar 4-5 matçla məhdudlaşmışdı.
Hazırkı seriya təxminən dörd il ərzində “Neftçi” üçün ən yaxşı göstərici olub və komandanın Yuri Vernidub rəhbərliyi altında böyük irəliləyişini təsdiqləyir. 60 yaşlı mütəxəssis keçən ilin dekabrında “Neftçi”nin baş məşqçisi təyin olunub və hələ Premyer Liqada məğlubiyyət acısını dadmayıb.