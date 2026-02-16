16 Fevral 2026
AZ

Musa Qurbanlı 40-cı qolunu vurub

Futbol
Xəbərlər
16 Fevral 2026 14:48
72
Musa Qurbanlı 40-cı qolunu vurub

Misli Premyer Liqasının 20-ci turunun “İmişli” ilə oyununda “Qarabağ”ın qələbə topunu vuran Musa Qurbanlı yubiley qoluna imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 23 yaşlı hücumçu Premyer Liqada 40-cı dəfə fərqlənib.

Musa Qurbanlı buna 97-ci oyununda nail olub. Forvard turnirin tarixində 40 və ya daha çox qol vuran futbolçuların siyahısına daxil olub. Junivan Suares, Ramil Şeydayev, Fernando Peres və Mehman Allahverdiyevə çatan M.Qurbanlı 65-69-cu yerləri bölüşür.

Premyer Liqada iki klubda çıxış edən hücumçu “Qarabağ”da 88 oyunda 39, “Zirə”də 9 matçda 1 dəfə fərqlənib.

Qeyd edək ki, Musa Qurbanlı 40-cı qolunu cari çempionatda vuran ikinci futbolçudur. Ona qədər Coy-Lens Mikels (“Sabah”) buna nail olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vüsal İsgəndərli Albaniyada düşdüyü avtomobil qəzası barədə danışdı
14:37
Dünya futbolu

Vüsal İsgəndərli Albaniyada düşdüyü avtomobil qəzası barədə danışdı

O bildirib ki, bugünkü ağlım olsaydı, “Eqnatiya”da qalardım
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Turan Tovuz” oyunu start götürüb - CANLI
14:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Turan Tovuz” oyunu start götürüb - CANLI

Matç Şamaxı şəhər stadionunda baş tutacaq
Cenk Sümer: “Bu qərar “Neftçi”nin texniki heyətinin qərarıdır” - MÜSAHİBƏ
14:23
Futbol

Cenk Sümer: “Bu qərar “Neftçi”nin texniki heyətinin qərarıdır” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, heyət qərarı verərkən öz komandasının durumuna da baxır
“Barselona” Kundeyə böyük məbləğdə qiymət qoyub
14:09
Futbol

“Barselona” Kundeyə böyük məbləğdə qiymət qoyub

“Barcelona”nın müdafiəçisi Jül Kunde yay transfer pəncərəsində klubunu dəyişə bilər
“Neftçi” son illərin ən uğurlu seriyasını nümayiş etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13:30
Futbol

“Neftçi” son illərin ən uğurlu seriyasını nümayiş etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

“Ağ-qara”lar Azərbaycan Premyer Liqasında altı oyundur məğlub olmayıb
UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” - “Nyukasl” oyununun hakimləri açıqlanıb - VİDEO
13:18
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” - “Nyukasl” oyununun hakimləri açıqlanıb - VİDEO

Qarşılaşma fevralın 18-də baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu