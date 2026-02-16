“Karyeranı bitirən futbolçuların çoxu ya bərbər, ya da taksi sürücüsü olur” - Elgün Abbaslının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Yarım ildən az müddət əvvəl yaradılmış “Zəngəzur” futbol klubu Region Liqasında rəqiblərini darmadağın etməyə davam edir. Belə ki, Regional Liqanın artıq 14 turunda komanda 130-dan çox qol vurub - bu isə hər oyuna doqquzdan artıq qol deməkdir. Dünən axşam komanda növbəti rəqibi - “Mübariz” klubunu 17:1 hesabı ilə məğlub edib. Bu görüşdə “qol+pas” sistemi üzrə 10 xal toplayan (üç qol, yeddi məhsuldar ötürmə) 34 yaşlı hücumçu Elgün Abbaslı İdman.Biz-in suallarını cavablandırıb.
- Elgün, Regional Liqada tez-tez ikirəqəmli hesablı qələbələr olur. Siz çox qol vurursunuz və bunu olduqca baxımlı şəkildə edirsiniz. Qolların estetik tərəfi üzərində xüsusi işləyirsiniz?
- Belə deməzdim. Sadəcə, meydanın hansı hissəsində olmağımdan asılı olmayaraq daim qapıya yönəlirəm. Hər fürsətdən istifadə etməyə çalışıram.
- Bu yaxınlarda “Xankəndi” ilə oyunda künc zərbəsindən birbaşa qol vurmuşdunuz, bu gün isə hər üç qolu cərimə meydançası xaricindən uzaq zərbələrlə qeyd etdiniz...
- Yaşından asılı olmayaraq, hər bir hücumçu ilk fürsətdə zərbə vurmağa çalışmalıdır. Əsas məsələ bunu dəqiq yerinə yetirməkdir.
- Görünür, 34 yaşda hədəf dəqiqliyiniz azalmayıb.
- Vacib olan odur ki, bu belə də davam etsin. Məqsədimiz Regional Liqada çempion olmaq, sonra II Liqaya, ardınca isə I Liqaya yüksəlməkdir. Klubumuzun adı belə bizə yalnız irəli getməyi diktə edir.
- “Zəngəzur”a keçəndə komandanın adı həlledici amil oldu?
- Şübhəsiz. Bu ad hər bir azərbaycanlının qəlbində xüsusi yer tutur və meydanda bizi daha məsuliyyətli olmağa vadar edir. Bundan başqa, klubun böyük hədəfləri var və mən yerində saymağı sevmirəm. Şahin Məmmədovun rəhbərliyi ilə rəhbərlik bizim yalnız futbolu düşünməyimiz üçün hər cür şərait yaradır. Komandanın maliyyə problemi yoxdur və böyük ambisiyaları var - futbolçu üçün ideal şəraitdir.
- Artıq 34 yaşınız var. Bu ambisiyaları meydanda reallaşdırmağa vaxt çatacaq?
- Əgər futbolçu kimi çatdırmasam, məşqçi kimi buna nail olmaq üçün maksimum səy göstərəcəyəm (gülür). Şahin müəllim artıq növbəti mövsümdən məni məşqçilər heyətinə dəvət edib.
- Razılıq vermisiniz?
- Hazırda bütün fikrim çempionluqdadır. Futbolçu kimi bunun üçün əlimdən gələni edirəm, sonrası isə həyatın göstərəcəyi məsələdir.
- Bu gün futbol xeyli “yaşlanıb”, Avropada ulduzlar 40 yaşa qədər oynayırlar. Niyə bizdə 34 yaş artıq hədd sayılır?
- Onların hansı stadionlarda oynadığına və bizim hansı meydançalarda çıxış etdiyimizə baxın. Hətta Qurban Qurbanov da açıq şəkildə bildirmişdi ki, belə meydançalarda oynamaq olmaz. Bu, daimi zədələr və tamamilə fərqli tibbi səviyyə deməkdir. Uşaq futbolundan gələn problemləri demirəm belə. Bütün bunları keçərək 34 yaşımda hələ də oynamağım və qol vurmağım məni özümü də təəccübləndirir (gülür).
- Hazırda “Zəngəzur”un əsas problemi nədir?
- Bizə çox təcili öz stadionumuz lazımdır. Hazırda digər klubların ehtiyat meydançalarında oynayırıq. Amma şükür ki, məsələ həllini tapır - stadionumuz artıq tikilir.
- Bütün bu çətinliklər idmanda qalmaq istəyini azaltmır? Karyeranı bitirdikdən sonra sahəni dəyişmək barədə düşünmüsünüz?
- Nə ilə əvəz edim? Çox vaxt futbolçular karyeranı başa vurduqdan sonra ya bərbər, ya da taksi sürücüsü olurlar (gülür). Ən real seçim məşqçi olmaqdır - axı futbolu ən yaxşı biz bilirik.