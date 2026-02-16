16 Fevral 2026
AZ

“Barselona”nın oyununa təyinat açıqlandı

Futbol
Xəbərlər
16 Fevral 2026 06:22
216
“Barselona”nın oyununa təyinat açıqlandı

La Liqada “Jirona” ilə “Barselona” arasında keçiriləcək qarşılaşmanı Sezar Soto Qrado idarə edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Hakimlər Komitəsinin qərarına əsasən VAR sisteminə David Qalves cavabdeh olacaq.

Bu, Soto Qradonun cari mövsümdə kataloniyalıların iştirak etdiyi üçüncü oyunu olacaq. O, daha əvvəl ölkə kubokunda “Qvadalaxara” ilə görüşdə, həmçinin “Santyaqo Bernabeu”da baş tutan və “Real”ın 2:1 hesablı qələbəsi ilə nəticələnən El-Klasikoda ədaləti qoruyub.

Hakim indiyədək “Barselona”nın 16 matçında iş başında olub. Bu oyunlarda komanda yeddi qələbə qazanıb, üç heç-heçə edib və altı dəfə məğlub olub.

Soto Qradonun əvvəlki görüşlərdə qəbul etdiyi bəzi qərarlar - ləğv olunan qollar, dəyişdirilən penaltilər və mübahisəli vərəqələr - səbəbindən bu təyinat həm azarkeşlər, həm də komandalar üçün diqqət mərkəzindədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

