Kovaçiç üçün Səudiyyə variantı var

“Mançester Siti”nin futbolçusu Mateo Kovaçiç karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarımmüdafiəçinin Səudiyyə Pro Liqasından bir neçə təklifi var. Buna baxmayaraq, o, Mançester klubundan ayrılsa belə, Avropada qalmağa üstünlük verir.
Məlumata görə, “Milan” və “Yuventus” futbolçunun nümayəndələri ilə danışıqlar aparıblar. Xorvatiyalı daha əvvəl A Seriyasında “İnter”in formasını geyinib.
31 yaşlı oyunçu bu mövsüm zədələr səbəbindən çətinlik yaşayıb və bütün turnirlərdə cəmi iki oyunda meydana çıxıb. Onun “Mançester Siti” ilə müqaviləsi 2027-ci ilə qədər qüvvədədir.