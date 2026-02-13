Nəriman Axundzadə "Kolambus Kryu"da: klub haqqında, MLS və Messiyə qarşı oyun nə vaxtdır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Ağdamın "Qarabağ" klubunun və Azərbaycan millisinin hücumçusu Nəriman Axundzadə ABŞ klubu "Kolambus Kryu"ya transfer olunaraq MLS-də çıxış edəcək ilk azərbaycanlı futbolçu olub. Artıq yaxın zamanda Axundzadənin okeanın o tayında kifayət qədər olan dünya futbolunun bir çox ulduzlarına qarşı oynamaq imkanı yaranacaq. O cümlədən, "İnter Mayami"də çıxış edən Lionel Messi ilə də qarşılaşa bilər.
İdman.Biz araşdırıb ki, "Kolambus Kryu" klubu necə formalaşıb, MLS çempionatı hansı prinsiplərlə qurulub, Nəriman Axundzadə yeni komandasında nə vaxt debüt edə və Lionel Messiyə qarşı oynaya bilər.
"Kolambus Kryu" – ABŞ futbolunun tarixi brendlərindən biri
“Kolambus Kryu” 1996-cı ildə liqanın debüt mövsümündən etibarən çıxış edən ABŞ futbolunun tarixi brendlərindən biridir. Bununla belə, franşiza çempionatın startından da əvvəl yaradılıb: 15 iyun 1994-cü ildə Kolambus MLS klubu statusu rəsmi şəkildə verilən ilk şəhər olub. Bu qərar əlifba sırasına görə deyil, məhz burada liqanın tələb etdiyi abunə depozitləri üzrə minimal həddin ilk toplanması ilə bağlı qəbul edilib. "Kryu" uzun illərdir “Team of Firsts” – “ilkələrin komandası” reputasiyasını qoruyur: erkən fan-mədəniyyətdən tutmuş, sonradan bütün liqa üçün standart sayılan infrastruktur həllərinədək.
Komanda üç dəfə “MLS Cup”u qazanıb (2008, 2020, 2023), “U.S. Open Cup”un sahibi olub, üç dəfə “Supporters’ Shield” əldə edib, həmçinin “Campeones Cup” və 2024-cü ildə “Leagues Cup”u qazanıb. MLS üçün bu klub bir növ etalondur: ABŞ futbolunun ilkin fan-mədəniyyəti məhz burada formalaşıb, sarı-qara rənglər isə ölkə boyu tanınır.
Yeni mərhələ və heyət
2026 mövsümü ərəfəsində "Kolambus" yeni baş məşqçi ilə yola çıxıb: komandaya isveçli Henrik Rydström rəhbərlik edir. Baş menecer İssa Tallın rəhbərlik etdiyi idman rəhbərliyi müasir hücum futbolu və yüksək intensivlik kursunun dəyişməz qaldığını vurğulayıb.
Heyətdə MLS miqyasında tanınan futbolçular kifayət qədərdir. Mövsümün müxtəlif dövrlərində əsas rollarda qapıçı Patrik Şulte, müdafiəçi Stiven Moreyra, universal futbolçu Şon Zavadksi, eləcə də oyunun qurulduğu hücum qrupu üzvləri çıxış ediblər. Ən statuslu adlar sırasında cinah oyunçusu Dieqo Rossi, pleymeyker Daniel Qazdaq və Designated Player statusu ilə - yəni baza maaş limitindən kənar xüsusi mexanizm üzrə imzalanan – hücumçu Vessam Əbu Əli yer alır.
Stadion və şəhər mədəniyyəti
1999-cu ildə klub ABŞ-da ilk ixtisaslaşmış futbol stadionunu – “Historic Crew Stadium”u inşa edib və bu arena Şimali Amerikada futbol infrastrukturunun başlanğıc nöqtəsinə çevrilib. Hazırda komanda Kolambusun mərkəzində yerləşən müasir Lower.com Field stadionunda çıxış edir. Köhnə arena isə hələ də milli komandaların oyunları və müxtəlif turnirlər üçün istifadə olunur və Amerika sokkerinin kult məkanlarından sayılır.
2026 mövsümündən etibarən “Lower.com Field” yeni ad alıb - "ScottsMiracle-Gro Field". Söhbət çoxillik neyminq müqaviləsindən gedir ki, bu da klub layihəsinin yetkinliyinin daha bir göstəricisidir.
Kolambus MLS-in ən böyük bazarı olmasa da, ən futbol şəhərlərindən biridir. 2017-ci ildə azarkeşlər genişmiqyaslı "Save The Crew" kampaniyası təşkil edərək klubu köçürülmək təhlükəsindən faktiki olaraq xilas ediblər. Daha sonra komanda yeni sahiblər tərəfindən alınıb və yeni arena əldə edib. O vaxtdan "Kryu" klub-azarkeş münasibətlərinin nümunəvi modeli hesab olunur. Prinsipial qarşıdurmalar da klubun mədəni kodunun bir hissəsidir – "Sinsinnati" ilə derbi regionun ən emosional oyunlarından sayılır.
Axundzadə üçün perspektiv və mümkün debüt
Axundzadə aydın oyun fəlsəfəsi olan komandaya qoşulur – sürətli vertikal futbol, pressinq və yüksək intensivlik. Bu üslub "Qarabağ"a da yaxındır və adaptasiyanı asanlaşdıra bilər. MLS-də hazırda gənc, texnikalı hücumçulara ciddi maraq var və azərbaycanlı futbolçu inkişaf perspektivli oyunçu kimi qiymətləndirilir. Liqa istedadları “paketləməyi”, onlara oyun dəqiqələri və vitrin yaratmağı, daha sonra isə daha güclü çempionatlara yol açmağı bacarır.
Hücumçunun debütü artıq 21 fevralda "Portlend Timbers"ə qarşı səfər matçında baş tuta bilər. Ardınca 28 fevralda "Sportinq Kanzas-Siti", 7 martda isə "Çikaqo Fayr"a qarşı mövsümün ilk ev oyunu keçiriləcək. Hər şey sənədləşmənin tamamlanmasından asılıdır – idman baxımından o, dərhal oynamağa hazırdır. MLS-də sıx təqvim, uzun uçuşlar və böyük yüklənmə səbəbindən yeni futbolçular tez-tez rotasiyaya daxil edilir və bu da Axundzadənin erkən oyun dəqiqələri qazanmasını real edir.
Azərbaycanlı azarkeşlər üçün əsas qarşılaşma isə "İnter Mayami" ilə oyunlardır. 2026-cı ilin müntəzəm çempionatında komandalar 1 avqustda Floridada, 27 sentyabrda isə Kolambusda üz-üzə gələcəklər. Bu isə o deməkdir ki, Axundzadə artıq ilk mövsümündə Lionel Messiyə qarşı meydançaya çıxa bilər.
MLS-in quruluşu və planlaşdırılan islahat
Major League Soccer 17 dekabr 1993-cü ildə rəsmi şəkildə təqdim olunub, tarixində ilk oyun isə 6 aprel 1996-cı ildə keçirilib. Liqa mərkəzləşdirilmiş biznes modeli (single entity) əsasında fəaliyyət göstərir – liqa və klublar kommersiya, marketinq və media hüquqları sahəsində sıx bağlıdır.
Turnirdə ABŞ və Kanadadan 30 klub iştirak edir. Mövsüm 34 oyundan ibarətdir, Şərq və Qərb konfranslarına bölünür, daha sonra MLS Cup uğrunda pley-off mərhələsi keçirilir. Heyətlər sərt maaş limiti ilə tənzimlənir, lakin klublar limitdən kənar üç Designated Player və U22 proqramı üzrə gənc futbolçular transfer edə bilirlər.
Bundan əlavə, heyətin gücləndirilməsi üçün müxtəlif “büdcə” mexanizmləri (o cümlədən paylama büdcələri) mövcuddur. Bütün oyunlar qlobal abunə əsasında yayımlanır ki, bu da futbolçulara daimi vitrin yaradır. Bu model həm maliyyə dayanıqlığını təmin edir, həm də idman intriqasını qoruyur.
Hazırda liqa genişmiqyaslı islahata hazırlaşır. 2027-ci ilin yazında keçid mövsümündən sonra MLS Avropa təqviminə yaxın sistemə keçəcək: start yayda, qış fasiləsi və mövsümün yazda başa çatması. Plan üzrə əvvəlcə 2027-ci ilin əvvəlində qısaldılmış turnir keçiriləcək, daha sonra isə həmin ilin yayında tam mövsüm başlayacaq. Məqsəd transfer pəncərələrini Avropa ilə sinxronlaşdırmaq, beynəlxalq keçidləri asanlaşdırmaq və turnirin idman səviyyəsini yüksəltməkdir.
Axundzadə üçün bu keçid sadəcə çempionat dəyişikliyi deyil, fərqli futbol ritminə uyğunlaşmaq deməkdir: tez-tez uçuşlar, hər həftə oyunlar və Messi səviyyəsində rəqiblər. Əgər o, "Kolambus Kryu"da möhkəmlənə bilsə, bu, Azərbaycan çempionatından çıxan futbolçunun qlobal miqyaslı liqada birbaşa rəqabət apara biləcəyinin əyani nümunəsinə çevriləcək. Belə halda bu tip transferlər istisna deyil, işlək yol kimi qəbul oluna və MLS klubları Azərbaycan bazarına daha diqqətlə yanaşa bilərlər.