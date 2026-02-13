13 Fevral 2026
Ronaldu minlik hədəfdən uzaqlaşır?

13 Fevral 2026 14:49
75
Ronaldu minlik hədəfdən uzaqlaşır?

“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu ardıcıl üç oyunu buraxması ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yayılan məlumatlara görə, portuqaliyalı ulduz komandasının gücləndirilməməsindən narazıdır və bu səbəbdən meydanda yer almamağı seçib. Bu vəziyyət onun karyerada 1000 qol həddinə çatmaq planını da risk altına atır.

Üç qarşılaşmada iştirak etməmək statistikaya əlavə olunmayacaq qollar deməkdir. Hesablamalara əsasən, Ronaldu bu fasilə müddətində azı bir neçə dəfə fərqlənmək imkanını itirib.

Digər tərəfdən, yaş faktoru da müzakirə olunur. Futbolçu yüksək fiziki formada qalsa da, hər oyun onun karyerasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır və elit səviyyədə son illər kimi qiymətləndirilə bilər.

Bir çoxları rekordun 2026-cı ildə ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək Dünya Çempionatında reallaşa biləcəyini düşünürdü. Lakin mövcud vəziyyət bu ssenarini daha çətin göstərir.

Azarkeşlər indi ulduz futbolçunun meydana nə vaxt qayıdacağını gözləyirlər. Çünki rekorddan asılı olmayaraq, Ronaldu yenidən yaşıl meydanda görünəndə bu, hər zaman böyük hadisəyə çevrilir.

