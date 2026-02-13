13 Fevral 2026
AZ

Millətlər Liqası: Azərbaycan millisinin oyunlarının təqvimi açıqlanıb

Futbol
Xəbərlər
13 Fevral 2026 16:08
Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının UEFA Millətlər Liqasındakı oyunlarının təqvimi açıqlanıb.

AZƏRTAC UEFA-nın rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv D Liqasında mübarizəyə sentyabrın 27-də Litvaya qarşı səfər matçı ilə start verəcək. Millimizin ikinci qrupdakı son görüşü isə səfərdə Lixtenşteynlə olacaq.

UEFA Millətlər Liqası

D Liqası, 2-ci qrup

27 sentyabr

18:00. Litva - Azərbaycan

1 oktyabr

21:00. Azərbaycan - Lixtenşteyn

4 oktyabr

18:00. Azərbaycan - Litva

13 noyabr

23:45. Lixtenşteyn - Azərbaycan.

