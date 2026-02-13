Millətlər Liqası: Azərbaycan millisinin oyunlarının təqvimi açıqlanıb

Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının UEFA Millətlər Liqasındakı oyunlarının təqvimi açıqlanıb.
AZƏRTAC UEFA-nın rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv D Liqasında mübarizəyə sentyabrın 27-də Litvaya qarşı səfər matçı ilə start verəcək. Millimizin ikinci qrupdakı son görüşü isə səfərdə Lixtenşteynlə olacaq.
UEFA Millətlər Liqası
D Liqası, 2-ci qrup
27 sentyabr
18:00. Litva - Azərbaycan
1 oktyabr
21:00. Azərbaycan - Lixtenşteyn
4 oktyabr
18:00. Azərbaycan - Litva
13 noyabr
23:45. Lixtenşteyn - Azərbaycan.