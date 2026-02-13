Simeone Yamalı təxribata çəkmək istəyib

“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone İspaniya Kubokunun yarımfinalında “Barselona” ilə matç zamanı diqqətçəkən addımı ilə gündəmə gəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, D.Simeone qarşılaşma 3:0 hesabı ilə davam edərkən katalonların gənc ulduzu Lamin Yamal tərəfə jest edib. O, üç barmağını qaldıraraq komandasının üstünlüyünü nümayiş etdirib.
Qeyd edək ki, tərəflər arasında cavab görüşü 3 martda Barselonada keçiriləcək.
Bu mövsüm Lamin Yamal bütün turnirlərdə 31 oyuna çıxıb. O, aktivinə 15 qol və 13 məhsuldar ötürmə yazdırıb.