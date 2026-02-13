“Sabah” daha iki oyunçunu göndərir - yeni klubları da bəllidir

Misli Premyer Liqasının lideri “Sabah” iki futbolçusu ilə müqaviləsini pozub.
İdman.Biz futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Masazır təmsilçisi qapıçı Rüstəm Samiqullin və yarımmüdafiəçi Camal Cəfərovla sözləşməyə xitam verilib.
Hər iki futbolçunun müqaviləsinin sonuna 6 ay qalmışdı. Qarşılıqlı razılıq əsasında onlarla yollar ayrılıb və yeni klub tapmalarına şərait yaradılıb. Müqavilələr indi deyil, 3 gün öncə – “transfer pəncərəsi” bağlanmamış pozulub. Bu gün isə onların getdiyi rəsmi şəkildə açıqlanacaq.
C.Cəfərov “Sabah” akademiyasında yetişib. O, 2021-ci ildən klubdadır. Əvvəllər “Kəpəz”ə icarəyə verilmiş yarımmüdafiəçi tezliklə yenidən Gəncə klubunda peyda olacaq.
R.Samiqull isə 2020-ci ildə “Səbail”dən “Sabah”a keçib. Əsas heytədə yer qazana bilməyən qapıçı ötən mövsümü icarə əsasında “Neftçi”nin düşərgəsində keçirmişdi. İndi isə o, Birinci Liqa təmsilçisi “Cəbrayıl”ın formasını geyəcək.