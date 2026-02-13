13 Fevral 2026
AZ

Ançelotti davam edir: Braziliya ilə yeni müqavilə

Futbol
Xəbərlər
13 Fevral 2026 13:17
69
Ançelotti davam edir: Braziliya ilə yeni müqavilə

Braziliya millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelotti federasiya ilə yeni anlaşmaya yaxındır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “The Athletic” məlumat yayıb. Mənbəyə görə, italiyalı mütəxəssis dördillik müqaviləyə imza atacaq. Sənədlərin hələ rəsmi şəkildə tamamlanmadığı bildirilsə də, proses artıq formal xarakter daşıyır.

Ançelotti Braziliya yığmasına 2025-ci ilin mayından rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi altında komanda səkkiz oyun keçirib: dörd qələbə, iki heç-heçə və iki məğlubiyyət.

Təcrübəli çalışdırıcı daha əvvəl “Milan”, “Real Madrid”, “Yuventus”, PSJ, “Bavariya”, “Everton” və “Napoli”də işləyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA “Qarabağ”a Avropa Liqasındakı çıxışına görə 8 milyon avroya yaxın vəsait ödəyib
13:41
Futbol

UEFA “Qarabağ”a Avropa Liqasındakı çıxışına görə 8 milyon avroya yaxın vəsait ödəyib

“Qarabağ” əsas mərhələdəki nəticələrinə görə 458 min, yekun sıralamaya əsasən isə 75 min avro alıb
UEFA ötən mövsüm AFFA-ya 11 milyon avrodan artıq maliyyə dəstəyi göstərib
13:29
Dünya futbolu

UEFA ötən mövsüm AFFA-ya 11 milyon avrodan artıq maliyyə dəstəyi göstərib

UEFA 2024/2025-ci illər mövsümünün maliyyə hesabatını açıqlayıb
AFFA tərəfindən Premyer Liqa və Birinci Liqa klublarının təhlükəsizlik üzrə məsul şəxsləri üçün seminar keçirilib - FOTO
13:04
Azərbaycan futbolu

AFFA tərəfindən Premyer Liqa və Birinci Liqa klublarının təhlükəsizlik üzrə məsul şəxsləri üçün seminar keçirilib - FOTO

Seminarın sonunda iştiraka görə sertifikatlar təqdim edilib
“Sabah” daha iki oyunçunu göndərir - yeni klubları da bəllidir
12:42
Azərbaycan futbolu

“Sabah” daha iki oyunçunu göndərir - yeni klubları da bəllidir

Hər iki futbolçunun müqaviləsinin sonuna 6 ay qalmışdı
Holand tarix yazdı: “Siti”nin bombardirləri sırasında yüksəldi
12:12
Futbol

Holand tarix yazdı: “Siti”nin bombardirləri sırasında yüksəldi

Norveçli hücumçu daha bir rekorda imza atdı
“Sabah”ın qapıçısı Türkiyə klubuna transfer oluna bilər
11:51
Futbol

“Sabah”ın qapıçısı Türkiyə klubuna transfer oluna bilər

Pokatilovun legioner karyerasında yeni addıma hazırlaşır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib
10 Fevral 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Palms Sports Arena” keçirilib