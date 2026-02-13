13 Fevral 2026
AZ

UEFA ötən mövsüm AFFA-ya 11 milyon avrodan artıq maliyyə dəstəyi göstərib

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 Fevral 2026 13:29
57
UEFA ötən mövsüm AFFA-ya 11 milyon avrodan artıq maliyyə dəstəyi göstərib

UEFA 2024/2025-ci illər mövsümünün maliyyə hesabatını açıqlayıb.

İdman.Biz qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Avropa futbol qurumu ötən mövsüm AFFA-ya ümumilikdə 11 milyon 54 min avro vəsait ayırıb.

Bunun 2 milyon 980 min avrosu Azərbaycan yığmasına görə (illik həmrəylik ödənişi) milli assosiasiyanın hesabına köçürülüb.

Avrokubok yarışlarının ümumi mərhələlərində iştirak etməyən klublar üçün həmrəylik ödənişi proqramı çərçivəsində isə 4 milyon 802 min avro vəsait ödənilib. Avropa Liqasında (1 milyon 37 min avro) və Konfrans Liqasında (2 milyon 185 min avro) mübarizəni dayandıran klublara görə ümumilikdə 3 milyon 222 min avro vəsait ayrılıb.

Qadınlar arasında Çempionlar Liqasında iştirak etməyən klublar üçün həmrəylik ödənişi isə 50 min avro təşkil edib.

Qeyd edək ki, həmrəylik ödənişləri avrokubokların ümumi mərhələlərini buraxan yüksək divizion klubları arasında bərabər bölüşdürülür.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA “Qarabağ”a Avropa Liqasındakı çıxışına görə 8 milyon avroya yaxın vəsait ödəyib
13:41
Futbol

UEFA “Qarabağ”a Avropa Liqasındakı çıxışına görə 8 milyon avroya yaxın vəsait ödəyib

“Qarabağ” əsas mərhələdəki nəticələrinə görə 458 min, yekun sıralamaya əsasən isə 75 min avro alıb
Ançelotti davam edir: Braziliya ilə yeni müqavilə
13:17
Futbol

Ançelotti davam edir: Braziliya ilə yeni müqavilə

İtalyan mütəxəssisin gələcəyi ilə bağlı qərar verildi
Holand tarix yazdı: “Siti”nin bombardirləri sırasında yüksəldi
12:12
Futbol

Holand tarix yazdı: “Siti”nin bombardirləri sırasında yüksəldi

Norveçli hücumçu daha bir rekorda imza atdı
Simeone heyran qaldı: dörd qolun sirrini açdı
11:40
Futbol

Simeone heyran qaldı: dörd qolun sirrini açdı

“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi “Barselona” üzərindəki böyükhesablı qələbəni dəyərləndirdi
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
11:27
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

Türkiyə Superliqasında "Qalatasaray"ın oyunu var
Arteta niyə qələbənin alınmamasının səbəbindən danışdı
11:12
Futbol

Arteta niyə qələbənin alınmamasının səbəbindən danışdı

“Arsenal”ın çalışdırıcısı “Brentford”la oyundakı xal itkisini şərh etdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib
10 Fevral 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Palms Sports Arena” keçirilib