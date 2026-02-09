9 Fevral 2026
AZ

Frank Riberi və Karim Benzema Cefri Epşteyn sənədlərində - DETALLAR YAYIMLANDI

Futbol
Xəbərlər
9 Fevral 2026 17:25
125
Frank Riberi və Karim Benzema Cefri Epşteyn sənədlərində - DETALLAR YAYIMLANDI

ABŞ Ədliyyə Nazirliyi (DOJ) Cefri Epşteyn işi ilə bağlı milyonlarla sənəd yayımlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, həmin sənədlər arasında Fransa millisinin sabiq futbolçusu Frank Riberi və Karim Benzamanın da adı hallanıb.

Sənəd “DOJ” saytında açıq şəkildə yerləşdirilib və futbolçunun adı ilk dəfə 26-cı səhifədə keçir.

Qeyd edək ki, sənədlərdə adları çəkilən şəxslərin çoxu hələlik heç bir qanunsuz hərəkətdə ittiham olunmayıb. Yayımlanan materiallar arasında 2 000-dən çox video və 180 000 şəkil var.

İddialara görə, sənədlərdə Riberi və onun vəkili Sylvain Cormier 14 yaşlı qızlarla əlaqəli hallarda adı çəkilən şəxslərdən olub və iddialara görə, o, futbolçunun xahişi ilə müəyyən zorakılıq hərəkətlərinə əl atıb.

Sənədlərdə həmçinin keçmiş Fransa millisinin üzvü Karim Benzemanın da adı vəkili Cormier vasitəsilə çəkilib.

Qeyd edək ki, 2010-cu ildə Riberi və Benzema azyaşlılarla qanunsuz əlaqələrdə adı keçib, lakin 2014-cü ildə Fransa məhkəməsi bu iş üzrə bütün ittihamları ləğv edib.

Xatırladaq ki, bu sənədlərdə göstərilən məlumatlar rəsmi ittiham və ya hüquqi qərar deyil, sadəcə yayımlanmış sənədlərdəki iddialardır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ukraynalılar Avropanın top-liqalarında legioner sayılmayacaqlar
21:43
Dünya futbolu

Ukraynalılar Avropanın top-liqalarında legioner sayılmayacaqlar

Fransa, Niderland və Almaniyada ukraynalılar yerli hesab ediləcəklər
“Neftçi” “Qəbələ” ilə oyuna itkilərlə çıxacaq
21:28
Azərbaycan çempionatı

“Neftçi” “Qəbələ” ilə oyuna itkilərlə çıxacaq

İqor Ribeyro və Freddi Varqas cəzalı olduqları üçün bu görüşü buraxacaqlar
Harri Keyn: “Mövsümün həlledici mərhələsinə qədəm qoyuruq”
21:14
Dünya futbolu

Harri Keyn: “Mövsümün həlledici mərhələsinə qədəm qoyuruq”

Harri Keyn komandasının oyununu dəyərləndirib
“Zirə” “Qalatasaray”ın yetirməsini heyətinə qatıb
20:58
Azərbaycan futbolu

“Zirə” “Qalatasaray”ın yetirməsini heyətinə qatıb

Türkiyəli hücumçu ilə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə bağlanıb
“Turan Tovuz” “Karvan-Yevlax”ı məğlub edərək üçüncü yerə yüksəlib
20:28
Futbol

“Turan Tovuz” “Karvan-Yevlax”ı məğlub edərək üçüncü yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura fevralın 10-da yekun vurulacaq
Vensan Kompani: “5:0 və ya 6:0 hesablı qələbə ideal olardı”
20:17
Dünya futbolu

Vensan Kompani: “5:0 və ya 6:0 hesablı qələbə ideal olardı”

Baş məşqçinin sözlərindən belı çıxır ki, komandası rəqibi daha böyük hesabla məğlub edə bilərmiş
Jorj Kaşkilya: “Oyun gözlədiyimizdən də çətin alındı”
19:31
Azərbaycan çempionatı

Jorj Kaşkilya: “Oyun gözlədiyimizdən də çətin alındı”

Kaşkilyanın fikrincə, oyun boyu tez-tez xırda foullar baş verib və bu da ritmin düşməsinə səbəb olub

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü