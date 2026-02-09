9 Fevral 2026
AZ

Azər Bağırov: “Veysəl Rzayevin “Kəpəz”dəki taleyi həkimlərin rəyindən asılıdır”

Futbol
Xəbərlər
9 Fevral 2026 17:49
104
Azər Bağırov: “Veysəl Rzayevin “Kəpəz”dəki taleyi həkimlərin rəyindən asılıdır”

“Kəpəz”in futbolçusu Veysəl Rzayevin klubdakı taleyi həkimlərin rəyindən asılıdır.

Bunu Gəncə klubunun baş məşqçisi Azər Bağırov deyib.

O, bir neçə gün əvvəl bıçaqlanan yarımmüdafiəçinin hazırkı durumu və gələcək taleyi ilə bağlı danışıb.

“Tez-tez yanına gedirik və əlaqə saxlayırıq. Artıq danışır, vəziyyəti normaldır. Hər birimiz Veysəlin tez bir zamanda sağalıb, komandanın düşərgəsinə qayıtmasını gözləyirik”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

Mütəxəssis 23 yaşlı oyunçunun “Kəpəz”də qalıb-qalmayacağı barədə sualı da cavablandırıb:

“Ümid edirik ki, hər şey Veysəl üçün yaxşı olacaq. Lakin o, hələ tam olaraq sağalmayıb və komandadan gedib-getməyəcəyini söyləmək də doğru çıxmaz. İnşallah, səhhətində irəliləyiş olsun, həkimlərin verəcəyi rəyə əsasən hansısa qərar qəbul etmək olar. Yəni həkim yoxlanışından sonra bu barədə qərar veriləcək”.

Qeyd edək ki, “Kəpəz” Veysəl Rzayevin transferini bu ilin yanvarında açıqlayıb. O, fevralın 3-də Gəncədə mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ukraynalılar Avropanın top-liqalarında legioner sayılmayacaqlar
21:43
Dünya futbolu

Ukraynalılar Avropanın top-liqalarında legioner sayılmayacaqlar

Fransa, Niderland və Almaniyada ukraynalılar yerli hesab ediləcəklər
“Neftçi” “Qəbələ” ilə oyuna itkilərlə çıxacaq
21:28
Azərbaycan çempionatı

“Neftçi” “Qəbələ” ilə oyuna itkilərlə çıxacaq

İqor Ribeyro və Freddi Varqas cəzalı olduqları üçün bu görüşü buraxacaqlar
Harri Keyn: “Mövsümün həlledici mərhələsinə qədəm qoyuruq”
21:14
Dünya futbolu

Harri Keyn: “Mövsümün həlledici mərhələsinə qədəm qoyuruq”

Harri Keyn komandasının oyununu dəyərləndirib
“Zirə” “Qalatasaray”ın yetirməsini heyətinə qatıb
20:58
Azərbaycan futbolu

“Zirə” “Qalatasaray”ın yetirməsini heyətinə qatıb

Türkiyəli hücumçu ilə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə bağlanıb
“Turan Tovuz” “Karvan-Yevlax”ı məğlub edərək üçüncü yerə yüksəlib
20:28
Futbol

“Turan Tovuz” “Karvan-Yevlax”ı məğlub edərək üçüncü yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura fevralın 10-da yekun vurulacaq
Vensan Kompani: “5:0 və ya 6:0 hesablı qələbə ideal olardı”
20:17
Dünya futbolu

Vensan Kompani: “5:0 və ya 6:0 hesablı qələbə ideal olardı”

Baş məşqçinin sözlərindən belı çıxır ki, komandası rəqibi daha böyük hesabla məğlub edə bilərmiş
Jorj Kaşkilya: “Oyun gözlədiyimizdən də çətin alındı”
19:31
Azərbaycan çempionatı

Jorj Kaşkilya: “Oyun gözlədiyimizdən də çətin alındı”

Kaşkilyanın fikrincə, oyun boyu tez-tez xırda foullar baş verib və bu da ritmin düşməsinə səbəb olub

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü