Tiaqo Silva: “Hədəfimiz yenə də ikinci olmaqdır” - MÜSAHİBƏ

“Yaxşı oyun alındı. Hər iki komanda avrokuboklar uğrunda mübarizə aparır”.
Bunu “Zirə”nin qapıçısı Tiaqo Silva futbolxeber.az-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik.
- Azərbaycan Premyer Liqasının 19-cu turunda səfərdə “Sumqayıt”ı məğlub etdiniz. 3:2 hesablı qələbəni necə şərh edərdiniz?
- Yaxşı oyun alındı. Hər iki komanda avrokuboklar uğrunda mübarizə aparır. “Sumqayıt”ın da hədəfi ön pillələrdə qərarlaşmaqdır. Ona görə bilirdik ki, çətin oyun olacaq. Üstəlik, bu komanda ilə 3 gün əvvəl kubok matçında da üz-üzə gəlmişdik. Eyni rəqiblə 4-5 gün ərzində ardıcıl iki oyun keçirmək çətin olur. Bununla belə, layiqli qələbə qazandığımızı düşünürəm.
- Bu qarşılaşma kubok matçında çox fərqləndi...
- Məncə də, budəfəki qarşılaşma daha maraqlı oldu. Hər iki komanda daha məhsuldar çıxış etdi. Bu da azarkeşlərin zövqünü oxşadı. Biz də, “Sumqayıt” da daha yaxşı mübarizə apardıq. Bu cür oyunlar azarkeşlərin də ürəyincədir.
- İki matçlıq fasilədən sonra yenidən start heyətində yer aldınız. Qapınızda iki qol gördüyünüzü nəzərə alsaq, qayıdışınızı nə dərəcədə uğurlu hesab edirsiniz?
- Təbii ki, iki qol buraxmaq istəməzdim. Amma bu da futbolun bir hissəsidir. Komanda yoldaşlarım bu gün çox yaxşı oynadılar. Qapımızda iki qol görsək də, rəqibdən daha çox fərqləndik. “Sumqayıt”ın da gücünü nəzərə almaq lazımdır. Rəqibin heytində çox təhlükəli futbolçular var.
- Nəhayət, beş turluq fasilədən sonra “Zirə” 3 xal qazandı. Qələbə seriyasını davam etdirmək mümkün olacaq?
- Biz bütün oyunlara qələbə üçün çıxışırıq, rəqibin fərqi yoxdur. İstər “Qarabağ” olsun, istər “Sabah”, istərsə də “Sumqayıt”. Məqsədimiz hər matçda qələbə qazanmaqdır.
- Mövsümün sonu ilə bağlı hədəf nədir?
- Hazırda çox irəli baxmırıq. Yalnız hər növbəti matçı düşünürük. Ümumi götürdükdə hədəfimiz yenə də ikinci olmaqdır.
- Bu qələbə sayəsində “Zirə”nin kubokda cavab matçı öncəsi favoritə çevrildiyini söyləmək olar?
- Məncə, kubokda şanslar bərabərdir. Düzdür, biz öz meydanımızda oynayacağıq. Lakin “Sumqayıt” da mərhələ adlamaq üçün əlindən gələni edəcək. Bu dəfə etdiklərimizi cavab matçında da təkrarlamalıyıq. Məqsədimiz həm də kuboku qazanmaqdır.
- Növbəti turda “Karvan-Yevlax”la qarşılaşacaqsınız. Həmin matçdan gözləntiləriniz nədir?
- Meydana qələbə üçün çıxacağıq. “Karvan-Yevlax” aşağı pillədə osla da, heç cür arxayınlaşmaq olmaz. Qarşıdakı matçda xal itirə bilmərik. Bacardığımızın ən yaxşısını etməli və qələbə qazanmalıyıq.