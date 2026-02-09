Zlatan İbrahimoviç “San-Siro” ilə bağlı xatirələrini bölüşüb

İsveç millisinin sabiq hücumçu Zlatan İbrahimoviç "Milan"ın ev stadionu olan "San-Siro" ilə bağlı xatirələrini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Z.İbrahimoviçin açıqlamasını Pianetamilan.it portalı dərc edib.
44 yaşlı Z.İbrahimoviç bildirib ki, bu xatirə 2023-cü ildə futbolçu karyerasını başa vurduğu anla bağlıdır.
"San-Siro" ilə bağlı ən xoş xatirəm karyeramın bitməsi mərasimi ilə əlaqədardır, həmin gün stadiondakı atmosfer mənə unudulmaz hisslər yaşatdı.
"Azarkeşlər üçün nə qədər önəmli olduğumu hiss etdim – təkcə futbolçu kimi deyil, şəxsiyyət kimi də", – deyə Zlatan bildirib.
Xatırladaq ki, Zlatan İbrahimoviç 4 iyun 2023-cü ildə karyerasını başa vurduğunu elan edib. Bu qərar Silvio Berluskoninin vəfatından səkkiz gün əvvəl verilib.