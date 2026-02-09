Valdas Dambrauskas: “Futbolçularım nə qədər istəkli olduqlarını göstərdilər”

“Sabah”ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas Misli Premyer Liqasının 19-cu turunda “Araz-Naxçıvan” üzərində qazanılan 4:1 hesablı qələbədən danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis komandasının oyuna yanaşmasından razı qaldığını bildirib.
Qələbə münasibətilə futbolçularını təbrik edən çalışdırıcı görüşü möhtəşəm adlandırıb və oyunçularının nə qədər istəkli, nə qədər ac olduqlarını nümayiş etdirdiklərini vurğulayıb.
Mütəxəssis ilk hissədə erkən qollar vurduqlarını, ümumilikdə oyundan razı qaldığını, xüsusilə dördüncü topun çox baxımlı alındığını deyib. Bununla yanaşı, qapını toxunulmaz saxlamaq istədiklərini də əlavə edib.
Birinci hissələrdə vurulan qolların sayından sonra tempin aşağı düşməsi barədə fikirlərə münasibət bildirən Dambrauskas hər oyunda çoxsaylı topların mümkün olmadığını xatırladıb. Onun sözlərinə görə, komanda dörd qol vurubsa, bu artıq yaxşı nəticədir və futbolda hər matçda 10 dəfə fərqlənmək real deyil.