Romero tarixə mənfi tərəfdən düşdü

“Tottenhem”in müdafiəçisi Kristian Romero oyunu ilə yox, meydandakı kobudluğu ilə gündəmə gəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 25-ci turda “Mançester Yunayted”lə görüşdə qırmızı vərəqə alan argentinalı bununla da 2021-ci ildən bəri Premyer Liqada oyundan ən çox kənarlaşdırılan futbolçuya çevrilib.
Romero 2021-ci ildə London klubuna keçib. Həmin vaxtdan bəri müdafiəçi bütün turnirlərdə altı dəfə qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Bu göstərici sözügedən müddətdə Premyer Liqa oyunçuları arasında ən yüksək rəqəmdir.
Qeyd edək ki, bu, argentinalının cari çempionatda ikinci qovulmasıdır. O, diskvalifikasiya səbəbindən dörd qarşılaşmanı buraxacaq.