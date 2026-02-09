9 Fevral 2026
AZ

Romero tarixə mənfi tərəfdən düşdü

Futbol
Xəbərlər
9 Fevral 2026 01:16
63
Romero tarixə mənfi tərəfdən düşdü

“Tottenhem”in müdafiəçisi Kristian Romero oyunu ilə yox, meydandakı kobudluğu ilə gündəmə gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 25-ci turda “Mançester Yunayted”lə görüşdə qırmızı vərəqə alan argentinalı bununla da 2021-ci ildən bəri Premyer Liqada oyundan ən çox kənarlaşdırılan futbolçuya çevrilib.

Romero 2021-ci ildə London klubuna keçib. Həmin vaxtdan bəri müdafiəçi bütün turnirlərdə altı dəfə qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Bu göstərici sözügedən müddətdə Premyer Liqa oyunçuları arasında ən yüksək rəqəmdir.

Qeyd edək ki, bu, argentinalının cari çempionatda ikinci qovulmasıdır. O, diskvalifikasiya səbəbindən dörd qarşılaşmanı buraxacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Yuventus” hücum xətti üçün böyük plan hazırlayıb
06:36
Futbol

“Yuventus” hücum xətti üçün böyük plan hazırlayıb

Turin klubu yay üçün üç namizəd müəyyənləşdirib
Arda Güler fiziki testlərdə komanda yoldaşlarını qabaqladı
05:47
Futbol

Arda Güler fiziki testlərdə komanda yoldaşlarını qabaqladı

Pintusun sınağında birinci oldu

Levandovski elit siyahıya daxil oldu
04:58
Futbol

Levandovski elit siyahıya daxil oldu

Polşalı hücumçu klub tarixində bombardirlər arasında yüksəlir
Tyuram: “Bu, adamı əsəbiləşdirir”
04:32
Futbol

Tyuram: “Bu, adamı əsəbiləşdirir”

“Yuventus”un futbolçusu xal itkisinə görə məyus oldu
Artetanın tələbi dəyişmir
04:10
Futbol

Artetanın tələbi dəyişmir

Dyekereş baş məşqçinin hər kəsdən maksimumunu istədiyini dedi
Arbeloa Mbappeni dünyanın ən yaxşısı adlandırdı
03:57
Futbol

Arbeloa Mbappeni dünyanın ən yaxşısı adlandırdı

Baş məşqçisi “Mestaliya”ya getməyi diş həkiminə getməyə bənzədib
Arne Slot: “Artıq əlavə vaxt qollarına öyrəşmişik”
02:47
Futbol

Arne Slot: “Artıq əlavə vaxt qollarına öyrəşmişik”

“Liverpul”un baş məşqçisi məğlubiyyətdən sonra danışdı

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü