9 Fevral 2026
AZ

Artetanın tələbi dəyişmir

Futbol
Xəbərlər
9 Fevral 2026 04:10
133
“Arsenal”ın hücumçusu Viktor Dyekereş İngiltərə Premyer Liqasının 25-ci turunda “Sanderlənd” üzərində qazanılan 3:0 hesablı qələbəni şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüşdə dubl edən futbolçu komandanın oyun sistemi və baş məşqçi Mikel Artetanın tələbləri barədə danışıb.

“Zaman keçdikcə komandadakı hər kəsi, oyun sistemini və ətrafda baş verənləri daha yaxşı anlayırsan. Çox çalışırsan və meydanda öz rolunu yerinə yetirməyə, hücumçu olaraq komandaya qollarla kömək etməyə səy göstərirsən.
Arteta həmişə hər oyunçudan maksimum nəticə almaq istəyir. Oyun planında hər kəsin öz rolu var, buna görə də biz buna əməl etməli və bizdən tələb olunanı yerinə yetirməliyik. Matçlar iki gündən bir olanda, məncə, bu kifayət qədər asandır. Növbəti görüşə bərpa olunmaq və hazırlaşmaq üçün bir az vaxtın olur. Başqa heç nə haqqında düşünməmək asandır”, – deyə Dyekereş bildirib.

