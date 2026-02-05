6 Fevral 2026
AZ

Qurban Qurbanov: “Kimdənsə küsmək fikrimiz yoxdur” - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
5 Fevral 2026 16:55
141
Qurban Qurbanov: “Kimdənsə küsmək fikrimiz yoxdur” - VİDEO

“Azarkeşlərimizə təşəkkür edirəm. Belə hava şəraitində bizə dəstək oldular. Çox ciddi nəticədir. Cavab matçına daha ciddi hazırlaşmalıyıq. Rəqibi təbrik edirəm. Layiqli qələbə qazandılar. “Şamaxı” yaxşı oynadı, qalib gəldi”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.

53 yaşlı mütəxəssis Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk oyununda səfərdə “Şamaxı”ya 1:2 hesabı ilə uduzduqları matçı şərh edib:

“İkinci hissədə ön tərəfdə ümumiyyətlə heç nə görmürdüm. Əsas, azarkeşlər üçün maraqlı oyun idi. Hava yaxşı olsaydı, daha yaxşı olardı”.

Qurban Qurbanov “Neftçi” ilə oyunun təxirə salınmamasından da danışıb:

“Sosial şəbəkələrdə olmuram. Hər bir hadisəyə normal yanaşıram. Kimin haqlı, kimin haqsız çıxarılması üçün bir mövzu deyil. “Neftçi” ilə oyunun təxirə salınması üçün PFL-ə müraciət etdik. Həmin gün başqa bir klub da ola bilərdi. Cavab oyunundan əvvəl bizə təkan ola bilərdi. Olmadı və burada ciddi problem görmürəm. “Neftçi”nin də öz proqramı var, bunu başa düşürəm. Olmadı deyə kimdənsə küsmək fikrimiz yoxdur. Daha dərindən düşünərək, oyuna hazırlaşmalıyıq”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

"Mançester Yunayted"dən Luis Enrike həmləsi
11:59
Futbol

"Mançester Yunayted"dən Luis Enrike həmləsi

İngiltərə təmsilçisinin rəsmiləri ispaniyalı mütəxəssisi razı salmaq üçün Parisdə görüş keçirib
“Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunlar üçün iştirak ərizəsində dəyişiklik edib
11:35
Futbol

“Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunlar üçün iştirak ərizəsində dəyişiklik edib

Kadi Borgesin adı noyabrda zədələndiyi üçün iştirak ərizəsindən çıxarılmışdı
İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi
10:59
Digər

İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi

Vanda Nara ulduz futbolçunun öhdəliklərindən qaçdığını rəsmi şəkildə təsdiqləyib
“Neftçi” - “Qarabağ” matçı təxirə salınır? - PFL-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + VİDEO
10:47
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” - “Qarabağ” matçı təxirə salınır? - PFL-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + VİDEO

Matçının təxirə salına biləcəyi ilə bağlı iddialar ortaya çıxıb
Ramos əsrin ən yaxşısı seçildi
10:35
Futbol

Ramos əsrin ən yaxşısı seçildi

"Canal+" telekanalı 100 ən güclü oyunçunun siyahısını hazırlayıb
Madrid “Real”ının sabiq ulduzu özünə yeni klub tapıb
09:56
Futbol

Madrid “Real”ının sabiq ulduzu özünə yeni klub tapıb

Kolumbiyalı ulduz ABŞ-də çıxış edəcək
Braziliya yığmasının keçmiş oyunçusu: “Vinisius ortabab futbolçudur”
09:20
Dünya futbolu

Braziliya yığmasının keçmiş oyunçusu: “Vinisius ortabab futbolçudur”

Vinisius “Real Madrid”in heyətində bütün yarışlarda 33 oyuna çıxıb, səkkiz qol vurub

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi