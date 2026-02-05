Messi qayıdış qərarını açıqlayıb

"Barselona"nın əfsanəvi futbolçusu Lionel Messi doğma klubuna qayıtmaq barədə qərarını versə də, bu addımın yaxın günlərdə atılmayacağı bəlli olub.
İdman.Biz “Marca” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, gələn həftə Joan Laporta yenidən prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək üçün vəzifəsindən istefa verəcək. Hazırda seçki yarışında Laporta ilə yanaşı Viktor Font, Xavi Vilajoana və Mark Siria kimi namizədlər də iştirak edir.
Messinin bir müddət əvvəl yenidən qurulan "Spotify Kemp Nou" stadionuna gözlənilməz ziyarəti və sosial şəbəkələrdə paylaşdığı fotolar onun seçkilərdə hansısa tərəfi dəstəkləyəcəyi barədə şayiələri artırsa da, futbolçu bu iddiaları rədd edib. Ulduz hücumçunun proseslərə təsir göstərəcəyi gözlənilsə də, o, neytral qalmağı üstün tutub.
Messinin Laporta ilə münasibətləri 2021-ci ildəki ayrılıqdan sonra hələ də gərgin olaraq qalır. O, prezident tərəfindən aldadıldığını hiss etdiyi üçün onun seçki kampaniyasında iştirak etmək niyyətində deyil. Messi "Barselona"ya qayıdışını yalnız Dünya Çempionatı başa çatdıqdan sonra planlaşdırır. Onun klubda hansı vəzifəni tutacağı hələlik dəqiqləşməsə də, ulduz futbolçu gələcəyini məhz Kataloniya təmsilçisi ilə bağlamağa tam qərarlıdır.