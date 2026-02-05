“Bavariya” Serj Qnabri ilə müqavilənin 2028-ci ilə qədər uzadıldığını açıqlayıb

“Bavariya” cinah oyunçusu Serj Qnabri ilə müqavilənin 2028-ci ilə qədər uzadıldığını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Almaniya klubunun sosial media hesabı X məlumat yayıb. Qnabrinin “qırmızılar”la əvvəlki müqaviləsi cari mövsümün sonunda başa çatırdı.
Xatırladaq ki, Serj Qnabri 2017-ci ildən “Bavariya”da oynayır və komandaya “Verder Bremen”dən qoşulub. Münhen klubunda olduğu müddətdə o, 311 oyun keçirib, 100 qol vurub və 69 məhsuldar ötürmə edib.
Mediada yayılan məlumatlara görə, yeni müqaviləsi ona ildə 15-16 milyon avro qazandıracaq.
Bu mövsüm 30 yaşlı futbolçu klubun heyətində bütün yarışlarda 26 oyun keçirib, 7 qol və 8 məhsuldar ötürmə edib.