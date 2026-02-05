6 Fevral 2026
“Neqreyra işi”ndə yenilik: Xose Mariya Enrikes yeni məhkəmə-tibbi ekspertizası keçirilməsini istəyib

5 Fevral 2026 18:34
“Neqreyra işi”ndə yenilik: Xose Mariya Enrikes yeni məhkəmə-tibbi ekspertizası keçirilməsini istəyib

İspaniya Futbol Federasiyasında Texniki Hakim Komitəsinin sabiq vitse-prezidenti Xose Mariya Enrikes Neqreyra məhkəmədən psixi vəziyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi üçün yeni məhkəmə-tibbi ekspertiza keçirilməsini istəyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, müdafiə tərəfi onun koqnitiv pozuntularının 2023-cü ildə aparılan əvvəlki ekspertizadan sonra daha da ağırlaşdığını və cinayət prosesində özünü müdafiə etməsinə mane olduğunu bildirir.

Məlumat üçün əlavə edək ki, 2023-cü ildə “Barselona” rəhbərliyi İspaniya Futbol Federasiyasında Texniki Hakim Komitəsinin sabiq vitse-prezidenti Xose Mariya Enrikes Neqreyra ilə rüşvət ödənişləri üzrə ittiham olunmuşdu.

Məhkəmə 2001-2018-ci illər arasında Neqreyraya bir neçə milyon avro ödəniş edilməsini cinayət hesab edib. Öz növbəsində “Barselona” prezidenti Joan Laporta “Neqreyra işi” ilə bağlı aşıqlama verərək bunu klubu nüfuzdan salmaq kampaniyası adlandırıb.

