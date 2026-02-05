“Barselona” bərpa prosesinə yeni yanaşma tətbiq edir

“Barselona” futbolçuların fiziki durumunu yaxşılaşdırmaq məqsədilə bərpa prosesində yeni addımlar atıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Mundo Deportivo”nun məlumatına görə, klub məşq və oyunlardan sonra oyunçuların daha effektiv istirahət etməsi üçün yuxu üzrə mütəxəssis dəvət edib. Mütəxəssis futbolçuların yuxu rejimini və bərpa keyfiyyətini nəzarətdə saxlayır.
Bundan əlavə, cari mövsümdə qidalanma məsələsinə də xüsusi önəm verilməyə başlanılıb. Bəzi futbolçular üçün şəxsi aşpazlar ayrılıb və onlar klubun dietoloqu ilə birgə çalışaraq oyunçuların menyusunu tənzimləyirlər.