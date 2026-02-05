Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” “Kəpəz”ə qarşı

Bu gün Bizon Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq.
Günün növbəti oyununda isə “Turan Tovuz” və “Kəpəz” komandaları qarşı-qarşıya gələcək. “Azersun Arena”da saat 19:00-da baş tutacaq görüşü Əli Əliyev idarə edəcək.
Bizon Azərbaycan Kuboku
1/4 final, ilk oyunlar
5 fevral
19:00. “Turan Tovuz” - “Kəpəz”
Hakimlər: Əli Əliyev, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Elvin Bayramov.
VAR: Rəvan Həmzəzadə.
AVAR: Teymur Teymurov.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.
“Azərsun Arena”
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin cavab matçları martın əvvəlində baş tutacaq.