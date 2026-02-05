Azərbaycan Kuboku: “Şamaxı” “Qarabağ” ilə üz-üzə

Bu gün Bizon Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk matçında “Şamaxı” doğma meydanda “Qarabağ”ı qəbul edəcək.
Baş hakim Kamranbəy Rəhimovun idarə edəcəyi görüş saat 14:30-da start götürəcək.
Bizon Azərbaycan Kuboku
1/4 final, ilk oyunlar
5 fevral
14:30. “Şamaxı” - “Qarabağ”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Rahil Ramazanov, Tərlan Talıbzadə, Murad Səlimov.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Emin Əliyev.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.
Şamaxı şəhər stadionu
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin cavab matçları martın əvvəlində baş tutacaq.