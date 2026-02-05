“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ

“Mən buna çox ümid edirəm. Məşqçini şəxsən tanımıram, amma futbolçu seçimi çox vacibdir. Məşqçinin psixologiyası da həmçinin”.
Bunu Azərbaycan millisinin, “Neftçi”nin və “Qarabağ”ın sabiq futbolçusu Branimir Subaşiç sport24.az-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik.
– UEFA Çempionlar Liqasında “Qarabağ”ın çıxışını izləyirsiniz?
– Əlbəttə. Bu matçları hamı izləyir. Komandanın cari mövsümdəki nəticələri möhtəşəmdir.
– Mövsümün əvvəlində püşk atılanda proqnozunuz nə idi?
– Ümumiyyətlə, yaxşı nəticələrə ümid edirdim. Yəqin ki, sizin, digər azərbaycanlıların və hamının ümidi var idi. Həqiqətən qazandıqları nəticələr böyük nailiyyətdir. Mən də komandanı təbrik edirəm.
- “Qarabağ” pley-off mərhələsində “Nyukasl”la üz-üzə gələcək. Bu dəfə də sensasiyaya imza ata bilər?
- Artıq müasir futbolda hər şey mümkündür. “Qarabağ” sübut etdi ki, Avropada güclü komandalarla mübarizə apara bilir.
– “Neftçi” haqqında nə deyə bilərsiniz?
– Komanda yavaş-yavaş toparlanmağa çalışır. Amma açığı, daha çoxunu gözləyirəm. “Neftçi” daha yaxşı mövqeyə layiqdir. Ümid edirəm ki, tezliklə yüksələcək.
– “Neftçi” baş məşqçi Yuri Vernidubun rəhbərliyi altında yaxşı nəticələr qazana bilər?
– Mən buna çox ümid edirəm. Məşqçini şəxsən tanımıram, amma futbolçu seçimi çox vacibdir. Məşqçinin psixologiyası da həmçinin.
– “Neftçi” – “Qarabağ” oyunu fevralın 21-də keçiriləcək. Hansı komandaya azarkeşlik edəcəksiniz?
-Hər iki kluba hörmətlə yanaşıram. Amma “Neftçi”nin qəlbimdə yeri başqadır. Bu klubda çox gözəl xatirələrim olub. Güclü olan qalib gəlsin.
- “Qarabağ” Çempionlar Liqasındakı oyuna görə Premyer Liqadakı matçın təxirə salınmasını istəmişdi. Sizin bu yöndə fikriniz necədir?
-Bu məsələ haqqında nəsə deyə bilmirəm. Ümumiyyətlə bu mövzuda danışmaq bir az çətindir