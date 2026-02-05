“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub

“Neftçi”nin futbolçusu Freddi Varqasın ayağına yeddi tikiş qoyulub.
İdman.Biz “Report”a istinadən xəbər verir ki, “ağ-qaralar”ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Asəf Zeynallı açıqlama verib.
Klub rəsmisi Misli Premyer Liqasının 18-ci turunda, “Araz-Naxçıvan”la oyunda zədələnən venesuelalı yarımmüdafiəçinin durumuna aydınlıq gətirib:
“Zərbə nəticəsində Freddi Varqasın ayağında dəri qatı cırıdlığına görə yeddi tikiş qoyulub. Bu həftə fərdi məşqlərə başlayacaq. Növbəti həftədən isə komanda ilə birgə məşqlərdə iştirak edəcək. Varqas sarı vərəqə limitini doldurduğu üçün növbəti turun oyununu buraxacaq”.
Qeyd edək ki, “Neftçi” “Araz-Naxçıvan”ı dörd cavabsız qolla məğlub edib. Bakı klub 19-cu turda “Qəbələ”ni qəbul edəcək.