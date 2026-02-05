6 Fevral 2026
AZ

“Neftçi”nin braziliyalı sabiq müdafiəçisi: “Hazırkı məşqçini isə tanımıram” - MÜSAHİBƏ

Futbol
Müsahibə
5 Fevral 2026 12:22
122
“Neftçi”nin braziliyalı sabiq müdafiəçisi: “Hazırkı məşqçini isə tanımıram” - MÜSAHİBƏ

“Karyeramın ən gözəl xatirələri “Neftçi”də oynadığım dövrlə bağlıdır. Komandamız möhtəşəm idi, meydanda hamı bir-birini çox yaxşı anlayırdı”.

Bunu “Neftçi”nin braziliyalı sabiq müdafiəçisi Bruno Bertuççi futbolinfo.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

– Hazırda harada yaşayırsınız və nə işlə məşğulsunuz? Futbol sahəsində fəaliyyət göstərirsizmi?

– Braziliyanın San-Paulu ştatında yerləşən Santo Andre şəhərində yaşayıram. Futbol məktəblərini idarə etməklə yanaşı, həm də məşqçi kimi çalışıram.

– Keçmiş klubunuz “Neftçi”ni izləyirsiniz? Komandanın hazırkı vəziyyəti barədə nə deyə bilərsiniz?

– Artıq bir müddətdir ki, “Neftçi”ni yaxından izləmirəm. Bəzən təkcə nəticələrə və çempionun kim olduğuna baxıram.

– Son illərdə “Neftçi” rəhbərliyi tez-tez baş məşqçi dəyişib. Təxminən iki aydır ki, “ağ-qaralar”a yeni çalışdırıcı Yuri Vernidub rəhbərlik edir. Sizcə, ukraynalı mütəxəssis “Neftçi”yə əvvəlki əzəmətini qaytara biləcək?

– Məşqçilərin tez-tez dəyişməsi komandanın kimliyinin və oyun üslubunun formalaşmasına mane olur. Hazırkı məşqçini isə tanımıram. Ona görə də bu barədə fikir bildirə bilmərəm.

– Sizin oynadığınız dövrdə “Neftçi” çox güclü idi. Lakin son 10 ildə keçmiş komandanız cəmi bir dəfə çempion ola bilib. Bu uğursuzluğun səbəbini nədə görürsünüz?

– Bizim həqiqətən də güclü, çempion komandamız var idi. Heyətdə qalib ruhuna sahib, istedadlı futbolçular toplaşmışdı. Tarix yazmağımızın səbəbi də bu idi. Hazırda isə futbolu izləmədiyim üçün “Neftçi”nin niyə artıq aparıcı rol oynamadığını və titul qazanmadığını şərh edə bilmərəm.

– “Neftçi”dəki illərinizi futbolçu karyeranızın ən uğurlu dönəmi hesab edirsinizmi? Həmin komandadan bu gün də əlaqə saxladığınız şəxslər varmı?

– Karyeramın ən gözəl xatirələri “Neftçi”də oynadığım dövrlə bağlıdır. Komandamız möhtəşəm idi, meydanda hamı bir-birini çox yaxşı anlayırdı. Bir-birimiz üçün qaçır, sonadək mübarizə aparırdıq. Həqiqətən də rəqiblərimiz üçün çox təhlükəli idik. Biz tarix yazdıq və bütün zamanların ən yaxşı komandalarından biri olduq. Həmin heyətdən daha çox Kaue və Flavinyo ilə əlaqə saxlayıram. Bəzən isə Denis Silva, Rodriqinyo, Erik Ramos və Nikolas Kanaleslə də danışırıq.

– Son illərdə Azərbaycan futbolunda “Qarabağ” hegemonluq edir. Bu komandanın çıxışını necə qiymətləndirirsiniz?

– “Qarabağ” inanılmaz işlər görür. Bunun sübutu təkcə yerli çempionat deyil, həm də Avropa turnirlərində qitənin böyük klubları ilə bərabər səviyyədə mübarizə aparmalarıdır. Şübhəsiz ki, təşkilatlanma, infrastruktur, maliyyə və texniki idarəetmə birlikdə futbolçulara bu nailiyyətləri əldə etmək üçün mükəmməl şərait yaradır. Bu amillər bir arada olmasaydı, uğur mümkün olmazdı.

– Gələcəkdə sizi məşqçi kimi Azərbaycan çempionatında görə bilərik?

– Bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Amma bir turist və “Neftçi” azarkeşi kimi Azərbaycana qayıtmaqdan, qızımı da özümlə gətirməkdən məmnun olaram.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

"Mançester Yunayted"dən Luis Enrike həmləsi
11:59
Futbol

"Mançester Yunayted"dən Luis Enrike həmləsi

İngiltərə təmsilçisinin rəsmiləri ispaniyalı mütəxəssisi razı salmaq üçün Parisdə görüş keçirib
“Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunlar üçün iştirak ərizəsində dəyişiklik edib
11:35
Futbol

“Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunlar üçün iştirak ərizəsində dəyişiklik edib

Kadi Borgesin adı noyabrda zədələndiyi üçün iştirak ərizəsindən çıxarılmışdı
İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi
10:59
Digər

İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi

Vanda Nara ulduz futbolçunun öhdəliklərindən qaçdığını rəsmi şəkildə təsdiqləyib
“Neftçi” - “Qarabağ” matçı təxirə salınır? - PFL-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + VİDEO
10:47
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” - “Qarabağ” matçı təxirə salınır? - PFL-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + VİDEO

Matçının təxirə salına biləcəyi ilə bağlı iddialar ortaya çıxıb
Ramos əsrin ən yaxşısı seçildi
10:35
Futbol

Ramos əsrin ən yaxşısı seçildi

"Canal+" telekanalı 100 ən güclü oyunçunun siyahısını hazırlayıb
Madrid “Real”ının sabiq ulduzu özünə yeni klub tapıb
09:56
Futbol

Madrid “Real”ının sabiq ulduzu özünə yeni klub tapıb

Kolumbiyalı ulduz ABŞ-də çıxış edəcək
Braziliya yığmasının keçmiş oyunçusu: “Vinisius ortabab futbolçudur”
09:20
Dünya futbolu

Braziliya yığmasının keçmiş oyunçusu: “Vinisius ortabab futbolçudur”

Vinisius “Real Madrid”in heyətində bütün yarışlarda 33 oyuna çıxıb, səkkiz qol vurub

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi