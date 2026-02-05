6 Fevral 2026
AZ

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”

Futbol
Xəbərlər
5 Fevral 2026 12:10
158
Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”

“Heç kim “Neftçi”ni qınaya bilməz. İki klub arasında qəbul edilən qərara kənardan müdaxilə olunmamalıdır. Hazırda “Qarabağ” futbolçularında sanki son oyuna çıxacaqlarmış kimi böyük məsuliyyət və həyəcan var. “Nyukasl”ı düşünə-düşünə ölkə çempionatında belə bir matça çıxmaq onlar üçün asan olmayacaq”.

Bu sözləri veteran futbolçu Ruslan Əmircanov deyib.

R.Əmircanov Misli Premyer Liqasının 21-ci turu çərçivəsində keçiriləcək “Neftçi” - “Qarabağ” oyununun təxirə salınması ilə bağlı Ağdam klubunun müraciətinin rədd edilməsinə münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə, “ağ-qaralar”ın bu təkliflə razılaşmaması ətrafında yaranan etirazlar düzgün deyil.

“Belə hallar bizim vaxtımızda da olurdu. Hansı klub avrokuboklarda mərhələ adlayırdısa, çempionat oyunlarının vaxtının dəyişdirilməsi halları yaşanırdı. Bu, adətən qarşılıqlı razılıq əsasında baş tuturdu. Mən “Neftçi”də oynayarkən də olub ki, “Qarabağ” avrokubok oyununun ağırlığını nəzərə alaraq çempionat matçının təxirə salınmasını xahiş edib və klub buna razılaşıb. “Neftçi” ambisiyalı komandadır. Klub rəhbərliyi və baş məşqçi məsləhətləşərək bu qərarı veriblər. Bu da onların hüququdur. Heç kim deyə bilməz ki, niyə belə etdiniz? Deməzdim ki, “Neftçi” səhv addım atıb. Kömək etmək olardı, amma onları buna məcbur etmək olmaz. Heç bir tərəfi müdafiə etmirəm. Razılıq olmadıqda “Qarabağ” meydana çıxıb oynamağa borcludur. Başqa variant yoxdur”, - deyə o, futbolinfo.az-a açıqlamasında bildirib.

Veteran futbolçu belə halda “Neftçi”nin derbini qazanmaq şanslarının yüksək olduğunu da bildirib:

“Qurban Qurbanov bəzi futbolçuları qoruya bilər, lakin ehtiyat heyət də meydana çıxıb mübarizə aparacaq. “Qarabağ”ın “Nyukasl”la çox çətin oyunu var və bu qarşılaşmaya daha rahat hazırlaşmaq istəyirdilər. Bundan əvvəl “Turan Tovuz”la oyun da çox gərgin keçmişdi. “Neftçi” rəhbərliyi düşünür ki, “Qarabağ” əsas diqqətini “Nyukasl”la matça yönəldib və bu, onlara çempionatda üstünlük qazanmaq imkanı yarada bilər. Bu vəziyyətdən istifadə edərək xal qazanmaq istəyirlər. Belədə “Qarabağ” qaydalara uyğun olaraq meydana çıxıb mübarizə aparacaq. “Neftçi” isə bu fürsətdən maksimum yararlanmağa çalışacaq”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

"Mançester Yunayted"dən Luis Enrike həmləsi
11:59
Futbol

"Mançester Yunayted"dən Luis Enrike həmləsi

İngiltərə təmsilçisinin rəsmiləri ispaniyalı mütəxəssisi razı salmaq üçün Parisdə görüş keçirib
“Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunlar üçün iştirak ərizəsində dəyişiklik edib
11:35
Futbol

“Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunlar üçün iştirak ərizəsində dəyişiklik edib

Kadi Borgesin adı noyabrda zədələndiyi üçün iştirak ərizəsindən çıxarılmışdı
İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi
10:59
Digər

İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi

Vanda Nara ulduz futbolçunun öhdəliklərindən qaçdığını rəsmi şəkildə təsdiqləyib
“Neftçi” - “Qarabağ” matçı təxirə salınır? - PFL-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + VİDEO
10:47
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” - “Qarabağ” matçı təxirə salınır? - PFL-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + VİDEO

Matçının təxirə salına biləcəyi ilə bağlı iddialar ortaya çıxıb
Ramos əsrin ən yaxşısı seçildi
10:35
Futbol

Ramos əsrin ən yaxşısı seçildi

"Canal+" telekanalı 100 ən güclü oyunçunun siyahısını hazırlayıb
Madrid “Real”ının sabiq ulduzu özünə yeni klub tapıb
09:56
Futbol

Madrid “Real”ının sabiq ulduzu özünə yeni klub tapıb

Kolumbiyalı ulduz ABŞ-də çıxış edəcək
Braziliya yığmasının keçmiş oyunçusu: “Vinisius ortabab futbolçudur”
09:20
Dünya futbolu

Braziliya yığmasının keçmiş oyunçusu: “Vinisius ortabab futbolçudur”

Vinisius “Real Madrid”in heyətində bütün yarışlarda 33 oyuna çıxıb, səkkiz qol vurub

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi