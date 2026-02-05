5 Fevral 2026
AZ

50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
5 Fevral 2026 10:25
110
50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO

Almaniyanın “Köln” klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında tarixi hadisə ilə yadda qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Almaniya çempionu olan gənclərin “İnter”ə qarşı oyunu tribunaları tam doldurub və qarşılaşmanı 50 min azarkeş izləyib. Bu, turnirin tarixində indiyədək qeydə alınan ən yüksək tamaşaçı göstəricisidir.

1/16 final mərhələsində keçirilən görüşdə “Köln” gəncləri favorit sayılan “İnter”ə qarşı uzun müddət layiqli müqavimət göstəriblər. İlk hissə qolsuz başa çatıb. 50-ci dəqiqədə Leonardo Bovio İtaliya təmsilçisini önə çıxarsa da, Bundesliqada da forma geyinmiş Fynn Şenten 80-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib.

Lakin oyunun ən dramatik anları əlavə dəqiqələrdə yaşanıb. Dilan Zarate 90+7-ci, Robert Kukulis isə 90+9-cu dəqiqədə fərqlənərək “İnter”ə 3:1 hesablı qələbə qazandırıb. Bu nəticə “Köln”ün turnirlə erkən vidalaşmasına səbəb olub.

Qeyd edək ki, “İnter” əvvəlki tamaşaçı rekordunun da iştirakçısı olub. 2025-ci ilin aprelində “Trabzonspor”un gənclər komandası ilə oyunu 40 368 azarkeş izləmişdi. Köln isə bu göstəricini xeyli üstələyərək UEFA Gənclər Liqası tarixində yeni rekord müəyyənləşdirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”
12:10
Futbol

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”

O bildirib ki, başqa variant yoxdur
“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub
11:46
Futbol

“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub

Bakı klub 19-cu turda “Qəbələ”ni qəbul edəcək
Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO
11:34
Futbol

Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO

“Qalatasaray”, “Barselona” və “Real” azarkeşləri onları hər zaman xatırlayacaq
“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
11:19
Futbol

“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

“Qəbələ”nin yarımmüdafiəçisi futbolda ilk addımlarından, avropalılarla rəqabət barədə maraqlı məqamlara toxunub
“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO
10:52
Futbol

“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO

Keti Bakıda yaşadığını və Ağdam klubuna azarkeşlik etdiyini bildirib
“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ
10:37
Futbol

“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, cari mövsümdəki nəticələr möhtəşəmdir

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq